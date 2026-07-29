Junts considera insuficient la rotonda de Llambilles i reclama desdoblar la C-65
El partit demana un nou traçat entre Girona Sud i el Baix Empordà per posar fi de manera definitiva a les cues
Junts considera insuficient el projecte anunciat pel Departament de Territori per reduir les cues a la C-65 al seu pas per Llambilles i reclama una actuació de més abast. El grup parlamentari ha presentat una proposta de resolució que insta el Govern a definir un nou traçat que permeti desdoblar la carretera des de la sortida 7 de l’AP-7, a Girona Sud, fins al tram on la via ja disposa de dos carrils per sentit.
La formació defensa que cal una «solució supramunicipal i estructural» per resoldre de manera definitiva les retencions que es produeixen en aquest corredor. La proposta arriba després que Territori presentés aquest dimarts un projecte valorat en 3,3 milions d’euros que preveu construir una nova rotonda a l’accés nord de Llambilles, reordenar els accessos al municipi i mantenir el semàfor actual només per al pas de vianants. Junts considera que aquesta actuació pot millorar la circulació a curt termini, però creu que no resol el problema de fons. «Des de Junts creiem que la proposta presentada és només un punt de partida, una solució transitòria però no definitiva. A llarg termini necessitem una actuació ben definida i molt més complexa», afirma la diputada Maria Àngels Planas.
«Desplaça els colls d’ampolla cap a altres trams del corredor»
La formació sosté que qualsevol intervenció limitada únicament al terme municipal de Llambilles pot acabar traslladant les retencions a altres punts de la carretera. Junts recorda que la C-65 és la principal connexió entre el Gironès i el Baix Empordà i que suporta milers de desplaçaments diaris de treballadors, estudiants, empreses i visitants. Segons el grup parlamentari, actuar només en un punt concret «desplaça els colls d’ampolla cap a altres trams del corredor» sense donar resposta a les necessitats de mobilitat del conjunt del territori. Per aquest motiu, reclama que el Govern estudiï un nou traçat que faci possible el desdoblament de la via i permeti separar part del trànsit del nucli urbà de Llambilles.
La proposta de resolució demana a la Generalitat que redacti l’estudi informatiu i el projecte constructiu en un termini màxim de dotze mesos. També reclama que l’actuació s’inclogui en la planificació d’infraestructures del Govern i que es reservi la partida pressupostària necessària per executar-la. Junts planteja que les obres es licitin i comencin en un termini màxim de 24 mesos des de l’aprovació definitiva del projecte constructiu. La formació fixa, a més, un termini màxim de 48 mesos per completar els treballs.
El grup parlamentari també demana crear una taula de seguiment amb els ajuntaments afectats, els consells comarcals del Gironès i del Baix Empordà i els agents econòmics i socials del territori. L’objectiu, segons Junts, és que la solució adoptada tingui una visió supramunicipal i respongui a les necessitats futures de mobilitat entre Girona i la Costa Brava.
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