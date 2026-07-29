L'Ajuntament de Ripoll contracta una filla de Sílvia Orriols com a agent de la policia local
La líder d'Aliança Catalana diu que no ha col·locat "ningú a dit" i que s'ha "abstingut" en tot el procés de selecció
L'Ajuntament de Ripoll ha contractat una de les filles de l'alcaldessa del municipi, Sílvia Orriols, com a agent interina de la policia local. La mateixa Orriols ho ha donat a conèixer al ple d'aquest dimarts al vespre i ha deixat clar que no ha col·locat "ningú a dit" i que s'ha "abstingut absolutament de participar en res que afecti el procés". "De la mateixa manera que no puc beneficiar-la amb el meu càrrec, tampoc li puc impedir que compleixi el seu somni", ha assegurat. La plaça es va convocar amb caràcter "d'urgència" per garantir la "correcta prestació del servei" donada la "infradotació estructural d'agents". Orriols ha assegurat que la seva filla és la que va obtenir la puntuació més alta de les 24 persones que es van inscriure.
Orriols va donar explicacions al ple municipal de l'Ajuntament de Ripoll d'aquest dimarts de la designació de la seva filla com a nova agent de la policia local del municipi. "Per evitar que algú compri el relat fantasiós de l'oposició i posi en dubte el prestigi de la institució, la meva lleialtat al càrrec o els mèrits de la meva filla explicaré detalladament el procés", ha argumentat la també líder d'Aliança Catalana.
L'alcaldessa va detallar que es va convocar la plaça d'agent de policia local "per via d'urgència" per cobrir "el període de vacances i la manca actual d'efectius". De fet, al text del decret de convocatòria de places s'argumenta que el cos viu una "situació operativa crítica que afecta directament l'eficàcia i eficiència del servei públic essencial de seguretat ciutadana" i que es tracta d'una "necessitat inajornable per garantir la correcta prestació del servei".
En el mateix document, s'argumenta que l'alcaldessa ostenta el "comandament superior de la policia local i la competència per a dirigir la política de seguretat al municipi". Al mateix temps, també se li atorga la "competència per a dictar" la resolució de convocatòria de places.
Segons les explicacions donades per Orriols, en el procés de selecció s'hi van inscriure 24 persones, tot i que finalment només se'n van presentar 15 a la prova escrita. En aquest punt, l'alcaldessa ha dit que el redactat de la prova escrita "el van fer minuts abans de l'examen el cap d'àrea i la cap en funcions del cos de la policia local per evitar la més mínima filtració". Alhora, ha detallat, els aspirants es van identificar amb els dígits del DNI i no amb noms i cognoms "perquè qui fes la correcció desconegués la identitat dels aspirants".
La prova escrita, ha apuntat Orriols, la van superar només 5 persones i la seva filla "va obtenir la millor nota". Aquests 5 aspirants van haver de fer una entrevista personal que, segons Orriols, la van comandar el cap d'àrea i tres comandaments de la policia local. Tot seguit, ha detallat l'alcaldessa, es va fer una mitjana entre la prova escrita i l'entrevista personal i "només tres aspirants la van superar". D'aquests, ha conclòs Orriols, la seva filla "va obtenir la primera posició amb més de dos punts per sobre el segon".
Orriols ha volgut deixar clar que el procés "ha complert la normativa i els protocols vigents" i ha recordat que des de l'any 2007 els càrrecs polítics "no poden participar ni ser presents en els processos de selecció de personal".
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