Les residències d'Olot posen a prova la seva adaptabilitat a la salut articular
El projecte, desenvolupat durant quatre mesos amb l'Osteoarthritis Foundation Internacional, avalua l'adaptabilitat de les instal·lacions a la salut articular per prevenir accidents
Redacció
L'Ajuntament d'Olot ha treballat conjuntament amb l'Osteoarthritis Foundation Internacional (OAFI) durant els darrers quatre mesos per aplicar el seu programa a les quatre instal·lacions residencials d'Olot, amb la intenció de vetllar pels veïns de més edat i les persones en situació de dependència. Els centres on s'ha estat aplicant aquest projecte són: la residència Montsacopa, la residència Sant Jaume, l’Edifici Balmes i els habitatges de l’Edifici del Parc Nou.
El projecte OAFI és una iniciativa que es focalitza en avaluar instal·lacions en funció de la seva adaptabilitat a la salut articular, amb la intenció de prevenir accidents, caigudes i facilitar la mobilitat diària. Les avaluacions valoren des de la presència d'elements antilliscants, fins a la presència de llum natural i ventilació.
D'aquesta manera, un grup d'experts han dut a terme un estudi exhaustiu de cada un dels 4 centres de la ciutat, analitzant un total de 37 espais i 866 ítems. En el cas d'Olot, tots els equipaments han obtingut l’acreditació de qualitat OAFI Space amb un percentatge de compliment superior al 80%. El més alt ha sigut la Residència Montsacopa, amb un 88%. Les principals incidències d'Olot s'han trobat a espais exteriors. Paviments irregulars, desajustos de les dimensions, i la col·locació d'agafadors addicionals a banys i zones de pas.
La nova seu a la Garrotxa
L'OAFI, fundada a Barcelona l'any 2016 amb la voluntat de promoure la conscienciació i la investigació de la salut articular, obrirà la seva segona seu a la Garrotxa. La seu de la fundació internacional es trobarà a la rectoria de Sant Esteve de Llémena, dins del municipi de Sant Aniol de Finestres.
Aquest projecte està previst que obri les portes al llarg d’aquest estiu, amb la inauguració oficial el 26 de setembre. Oferirà atenció mèdica especialitzada, tallers, xerrades informatives i activitats de difusió obertes a la ciutadania. Durant l'últim any, l'OAFI ja ha executat diverses proves gratuïtes als diferents municipis de la Garrotxa.
- El Consorci de les Gavarres compra una finca de 70 hectàrees amb una gran concentració d'espècies d'interès
- Mor al Trueta una dona de 76 anys ferida en l’accident frontal de Viladamat
- Un empordanès pujarà 60 vegades al Puig Neulós per la seva dona, que té esclerosi múltiple
- Cotitza durant 45 anys i es jubila amb 1.600 euros: “Hi ha joves que cobren més que jo”
- L'aterratge d'un helicòpter a la Platja Gran de Palamós obre el debat sobre els accessos d'emergència
- Vilablareix posa la següent fita a Cubarsí: «Torna amb la Champions»
- El millor aliment per al cor, segons la cardiòloga Magdalena Perelló: «Abaixa la pressió arterial, redueix el colesterol i combat la inflamació»
- La calor i les llargues hores d'espera provoquen les crítiques dels figurants d'«Enredados»