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Les residències d'Olot posen a prova la seva adaptabilitat a la salut articular

El projecte, desenvolupat durant quatre mesos amb l'Osteoarthritis Foundation Internacional, avalua l'adaptabilitat de les instal·lacions a la salut articular per prevenir accidents

Presentació del projecte OAFI als pisos Balmes d'Olot

Presentació del projecte OAFI als pisos Balmes d'Olot / Ajuntament d'Olot

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Redacció

Olot

L'Ajuntament d'Olot ha treballat conjuntament amb l'Osteoarthritis Foundation Internacional (OAFI) durant els darrers quatre mesos per aplicar el seu programa a les quatre instal·lacions residencials d'Olot, amb la intenció de vetllar pels veïns de més edat i les persones en situació de dependència. Els centres on s'ha estat aplicant aquest projecte són: la residència Montsacopa, la residència Sant Jaume, l’Edifici Balmes i els habitatges de l’Edifici del Parc Nou.

El projecte OAFI és una iniciativa que es focalitza en avaluar instal·lacions en funció de la seva adaptabilitat a la salut articular, amb la intenció de prevenir accidents, caigudes i facilitar la mobilitat diària. Les avaluacions valoren des de la presència d'elements antilliscants, fins a la presència de llum natural i ventilació.

D'aquesta manera, un grup d'experts han dut a terme un estudi exhaustiu de cada un dels 4 centres de la ciutat, analitzant un total de 37 espais i 866 ítems. En el cas d'Olot, tots els equipaments han obtingut l’acreditació de qualitat OAFI Space amb un percentatge de compliment superior al 80%. El més alt ha sigut la Residència Montsacopa, amb un 88%. Les principals incidències d'Olot s'han trobat a espais exteriors. Paviments irregulars, desajustos de les dimensions, i la col·locació d'agafadors addicionals a banys i zones de pas.

La nova seu a la Garrotxa

L'OAFI, fundada a Barcelona l'any 2016 amb la voluntat de promoure la conscienciació i la investigació de la salut articular, obrirà la seva segona seu a la Garrotxa. La seu de la fundació internacional es trobarà a la rectoria de Sant Esteve de Llémena, dins del municipi de Sant Aniol de Finestres.

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Aquest projecte està previst que obri les portes al llarg d’aquest estiu, amb la inauguració oficial el 26 de setembre. Oferirà atenció mèdica especialitzada, tallers, xerrades informatives i activitats de difusió obertes a la ciutadania. Durant l'últim any, l'OAFI ja ha executat diverses proves gratuïtes als diferents municipis de la Garrotxa.

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