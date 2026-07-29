Mor l'olotí Marcel Coderch, expresident de l'ACCO
L'enginyer i expert en energia va ser vicepresident de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions
L'expresident de l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) Marcel Coderch ha mort, segons ha confirmat ERC, formació política on era militant. Nascut a Olot el 1953, Coderch era enginyer en telecomunicacions i expert en energia, sostenibilitat i telecomunicacions. Va presidir l'ACCO entre el 2016 i el 2022, quan es va jubilar. Prèviament, havia estat vicepresident de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (CMT). Coderch també va ser docent i va participar activament en el debat públic sobre el model energètic. Al capdavant de l'ACCO, va rebre crítiques del sector del taxi, que l'acusava de posicionar-se a favor de les VTC.
Des de l’ACCO, el president, la directora general i el conjunt del personal de l’organisme han lamentat “profundament” la defunció de Coderch. En un comunicat, recorden que Coderch va exercir la presidència de l’ACCO “amb rigor i una vocació de servei públic”.
“En aquests moments tan difícils, traslladem el nostre més sentit condol a la seva família, amistats i persones properes, a qui acompanyem en el dolor per aquesta pèrdua”, expressen en el comunicat.
L’ACCO assegura que la “dedicació” de Coderch “va contribuir a enfortir la defensa de la competència i a impulsar el bon funcionament dels mercats a Catalunya, en benefici de la ciutadania”.
Així mateix, l’organisme reivindica que, més enllà de la seva “dedicació professional”, el mandat de Coderch “es va caracteritzar per un tracte humà i sensible en relació amb tot el personal de la institució”.
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