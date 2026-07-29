El govern espanyol declara quatre municipis gironins com a zones afectades per emergències
Corçà, Forallac, la Bisbal d’Empordà i Vilademuls podran accedir a un sistema d’ajuts pels incendis forestals del mes de juny i juliol
El govern espanyol ha declarat un total de 211 zones afectades per emergències de protecció civil, 54 de les quals a Catalunya. D’aquestes, quatre són específiques a la província de Girona i totes són per incendis forestals. Al Baix Empordà hi apareixen Corçà i Forallac pels focs del 19 de juny i la Bisbal d’Empordà per l'incendi de les Gavarres. Al Pla de l’Estany hi figura Vilademuls pel foc del 3 de juliol.
La declaració posa en marxa un sistema d’ajuts a les zones afectades, que s’ampliarà en funció dels danys. L'executiu ha explicat que els damnificats poden sol·licitar els ajuts des del moment en què es va produir l’emergència. Concretament, estan destinats a "pal·liar danys personals o materials en habitatge i a despeses de corporacions locals, establiments industrials, mercantils i de serveis".
També es preveuen subvencions a persones físiques o jurídiques que hagin realitzat prestacions personals i de béns per respondre a les conseqüències de l’emergència.
El govern espanyol ha detallat que la declaració de zona afectada per emergència obre la via perquè altres departaments puguin habilitar altres ajuts propis dels seus àmbits competencials, com beneficis fiscals, mesures laborals i de seguretat social o ajudes a corporacions locals, entre d’altres.
L'anunci el va fer aquest dimarts en una compareixença el president espanyol, Pedro Sánchez, que va concretar que la majoria d’aquests episodis són conseqüència d’incendis forestals produïts entre el 31 de març i el 27 de juliol de 2026. La declaració de zones afectades inclou els darrers incendis de la Comunitat de Madrid i les províncies d’Àvila i Toledo, que van motivar la declaració d’emergència d’interès nacional.
El govern espanyol també ha inclòs a la llista els forts vents registrats a Catalunya amb motiu de la borrasca Marta el 9 de febrer, i altres episodis de pluges i tempestes que es van produir durant la primavera.
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