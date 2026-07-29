Rècord de participació al III Concurs de Fotografia sobre Lactància Materna
En total s’han presentat 30 fotografies, de les quals 10 han estat escollides per exposar-les durant el mes d’agost al vestíbul de l’Hospital
L’exposició del III Concurs de Fotografia sobre Lactància Materna es pot visitar al vestíbul de l’Hospital d’Olot des d’aquest dijous 30 de juliol i durant tot el mes d’agost. Aquesta tercera edició del concurs ha aconseguit un rècord de participació, amb un total de trenta fotografies presentades. La xifra supera àmpliament la de les edicions anteriors: l’any 2024 se’n van presentar vint-i-quatre i el 2025, dotze.
La fotografia guanyadora és la d’Oriol Font amb el títol Flux, una imatge que mostra una mirada íntima a l’instant prèvia a la lactància, on una gota de llet i l’expressió expectant del nadó simbolitzen la connexió, la nutrició i el vincle únic entre mare i fill. Una imatge que transforma un gest quotidià en una escena plena d’emoció i sensibilitat, expliquen des de l'Hospital d'Olot.
El premi és econòmic, de 250 €, i gràcies a la col·laboració del Col·legi d’Infermeres i Infermeres de Girona (COIGI) i un lot de productes de La Fageda. La recompensa s’entregarà durant el mes de setembre.
L’objectiu del concurs, que va néixer el 2024, és fomentar, promocionar i normalitzar la lactància materna en la nostra societat a través de l’art de la fotografia, mostrant imatges de mares en actitud d’alletar.
De l’1 al 8 d’agost, Setmana Mundial de la Lactància Materna
L’objectiu d’aquesta campanya global és crear consciència sobre els beneficis de la lactància materna i promoure entorns que afavoreixin l’alletament, amb mesures de protecció adients en les polítiques i legislació governamentals. La jornada es va instaurar l’any 1992, coordinada per l’Aliança Mundial per a la Lactància Materna (WABA, per les seves sigles en anglès).
La lactància materna proporciona de manera natural un aliment perfectament adaptat a les necessitats de cada nadó. Influeix de manera positiva, tant en l’àmbit biològic com en l’emocional, en la salut de la mare i la del seu nadó. Durant els sis primers mesos de vida el nadó pot prendre exclusivament llet de la mare i, a partir d’aquí, complementar la lactància materna amb la incorporació d’altres aliments.
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