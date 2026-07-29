Rescaten en helicòpter un excursionista indisposat a Queralbs
L’home feia una ruta de Núria al poble de Queralbs amb dues persones més quan ha patit un fort mareig i no ha pogut continuar caminant
Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dimecres en helicòpter un excursionista que s’ha trobat malament mentre feia una ruta entre Núria i el poble de Queralbs, al Ripollès.
L’home caminava amb dos excursionistes més quan ha patit una indisposició. A un quart de dues del migdia, el grup ha alertat el telèfon d’emergències 112 perquè l’afectat estava molt marejat, no podia continuar la ruta i estava estirat a terra.
Arran de l’avís, els Bombers han activat un helicòpter amb efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE). Els equips de rescat han localitzat els tres excursionistes i han fet una primera valoració de l’home afectat.
Davant del seu estat, els Bombers han decidit fer-ne l’extracció amb helicòpter. L’excursionista ha estat traslladat per via aèria fins al parc de Bombers d’Olot.
En aquest punt l’esperava una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que l’ha traslladat a l’hospital comarcal perquè li fessin una revisió mèdica.
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