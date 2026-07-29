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Rescaten en helicòpter un excursionista indisposat a Queralbs

L’home feia una ruta de Núria al poble de Queralbs amb dues persones més quan ha patit un fort mareig i no ha pogut continuar caminant

L'helicòpter dels Bombers al parc d'Olot, que és seu dels GRAE, en una foto d'arxiu.

L'helicòpter dels Bombers al parc d'Olot, que és seu dels GRAE, en una foto d'arxiu. / Bombers de la Generalitat

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Eva Batlle

Eva Batlle

Queralbs

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dimecres en helicòpter un excursionista que s’ha trobat malament mentre feia una ruta entre Núria i el poble de Queralbs, al Ripollès.

L’home caminava amb dos excursionistes més quan ha patit una indisposició. A un quart de dues del migdia, el grup ha alertat el telèfon d’emergències 112 perquè l’afectat estava molt marejat, no podia continuar la ruta i estava estirat a terra.

Arran de l’avís, els Bombers han activat un helicòpter amb efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE). Els equips de rescat han localitzat els tres excursionistes i han fet una primera valoració de l’home afectat.

Davant del seu estat, els Bombers han decidit fer-ne l’extracció amb helicòpter. L’excursionista ha estat traslladat per via aèria fins al parc de Bombers d’Olot.

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En aquest punt l’esperava una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que l’ha traslladat a l’hospital comarcal perquè li fessin una revisió mèdica.

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