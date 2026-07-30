Banyoles millora els vestidors del Club de Tennis
Gran part de la inversió ha estat subvencionada a través del Consejo Superior de Deportes
L’Ajuntament de Banyoles ha portat a terme la recepció de les obres de millora dels vestidors del Club de Tennis Banyoles. L’actuació ha comptat amb un pressupost de 98.010 euros dels quals, 72.000 han estat subvencionats pel Consejo Superior de Deportes (CSD) i ha tingut un termini d’execució d’uns 4 mesos.
Aquest mes de juliol de 2026 han finalitzat les obres de remodelació dels vestidors del Club Tennis Banyoles, que té les seves instal·lacions ubicades al passeig Darder. L’edifici, construït l’any 1950, és de titularitat municipal i el gestiona el mateix club. Els vestidors estan situats a la planta inferior, al costat de les pistes de tenis i sota el bar-restaurant.
Jordi Congost, primer tinent d’alcalde i regidor d’Esports ha destacat que “aquesta era una actuació que teníem pendent d’executar des de fa uns anys i que hem pogut portar a terme gràcies a la subvenció que hem obtingut del CSD la qual ha finançat bona part del cost de les obres”, a més d’afegir que “era necessària la reforma per millorar les condicions d'ús, de funcionament, d’accessibilitat i confort dels esportistes que les utilitzen diàriament i també per a quan les posem a disposició per donar suport a proves internacionals, com és el cas del triatló”.
El projecte ha consistit en la remodelació total dels vestidors amb l'objectiu de millorar-ne les condicions d'ús i funcionament, l'accessibilitat i el confort dels esportistes. S’ha dut a terme una nova distribució dels vestidors, tant el d’homes com de dones, s’han renovat serveis i també s’han adaptat els espais per a persones amb mobilitat reduïda.
En el seu moment l’Ajuntament de Banyoles va presentar el projecte a una línia de subvencions del CSD per infraestructures que acullen proves internacionals, justificant que els vestidors del tenis s’utilitzen també com a suport en les proves internacionals de triatló.
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