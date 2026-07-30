El Consell Comarcal de la Garrotxa aprova una modificació de crèdit de 182.320 euros per reforçar serveis clau
La Garrotxa millora els seus serveis amb inversions en transformació digital, gestió de residus i mobilitat sostenible.
El Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa del mes de juliol va aprovar diverses propostes orientades a reforçar la prestació de serveis, millorar la cooperació amb els ajuntaments i continuar desplegant projectes estratègics en àmbits com la transformació digital, la gestió dels residus, el consum i la mobilitat sostenible. Entre els principals acords destaca una modificació de crèdit de 182.320 euros, aprovada amb l’abstenció de la CUP i el PSC.
La modificació de crèdit destina la partida més important, de 110.200 euros, a l’Àrea de Sistemes de la Informació. D’aquests, 100.000 euros seran invertits en l’actualització del servidor i la cabina de discos per reforçar la infraestructura tecnològica i la ciberseguretat després d’una incidència crítica registrada al maig. També es crearà una nova partida de 48.400 euros per disposar d’un servei extern d’assessorament urbanístic especialitzat als ajuntaments de la comarca, mentre que Educació i Joventut rebrà 7.220 euros per millorar aplicatius, ampliar el programa «Em peta el cap» i assumir altres actuacions.
En l’àmbit de la transformació digital, el Ple també va aprovar prorrogar durant quatre anys més els convenis d’assistència tècnica en Sistemes d’Informació amb els ajuntaments de Montagut i Oix, Tortellà, la Vall d’en Bas, Mieres i Santa Pau. Actualment, 18 municipis es beneficien d’aquest servei, que aquesta primavera també ha permès desplegar el projecte de ciberseguretat COCS-EELL,per un valor de 1.547.200 euros, que ofereix serveis de ciberseguretat a tots els ajuntaments de l’estat menors de 50.000 habitants, finançat amb fons europeus.
Pel que fa a la gestió dels residus, es va aprovar per unanimitat la delegació al Consell Comarcal de la recollida selectiva dels residus tèxtils per part de l’Ajuntament de Besalú. També es van validar els protocols per adaptar els horaris dels serveis de recollida i de la deixalleria mòbil durant episodis de calor intensa, amb l’objectiu de protegir la salut dels treballadors i garantir la continuïtat del servei.
El Ple també va aprovar l’actualització de l’addenda econòmica del conveni amb l’Agència Catalana del Consum, que destinarà 76.914,25 euros a l’Oficina de Consum de la Garrotxa, així com una modificació del conveni amb l’Ajuntament d’Olot perquè el consistori assumeixi les actuacions vinculades al compliment dels drets lingüístics als comerços, mentre que el Consell Comarcal continuarà prestant la resta de serveis en matèria de consum. A més, es va aprovar inicialment el reglament de la futura Xarxa Comarcal d’Àrees d’Aparcament Intermodal, integrada en el projecte «La Garrotxa, soft & smart county», finançat amb fons Next Generation EU.
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