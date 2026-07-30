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La CUP reclama que el Plater inclogui la fotovoltaica flotant i l’agrovoltaica

La formació demana prioritzar els espais degradats o ja urbanitzats i reforçar la participació dels municipis en la planificació de les renovables

Una protesta de Defensem l'Empordanet, en una imatge d'arxiu.

Una protesta de Defensem l'Empordanet, en una imatge d'arxiu. / ACN

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Redacció

Redacció

Girona

La CUP ha presentat dues al·legacions al Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya (Plater) per reclamar que incorpori la fotovoltaica flotant i l’agrovoltaica i que prioritzi la instal·lació de projectes energètics en espais antropitzats, degradats o infrautilitzats.

La primera al·legació parteix d’un estudi elaborat per la formació a les comarques gironines, els criteris del qual proposa estendre al conjunt de Catalunya. La segona ha estat impulsada per la Xarxa per una Transició Energètica Justa i planteja una revisió més global del document.

Entre les principals demandes, la CUP proposa que l’Institut Català d’Energia (ICAEN) estudiï la possibilitat d’instal·lar plaques fotovoltaiques flotants en embassaments, basses i altres infraestructures hidràuliques. També reclama que es faciliti el desplegament de projectes agrovoltaics, que permeten combinar la producció agrícola amb la generació d’energia solar en un mateix espai. La formació defensa que el Plater hauria d’establir de manera explícita que els projectes es desenvolupin preferentment en terrenys ja transformats per l’activitat humana, zones degradades o abandonades i espais pròxims a les subestacions elèctriques i als principals punts de consum. L’objectiu, sosté, és reduir l’impacte sobre els terrenys agrícoles i naturals.

«No ofereix prou eines als ajuntaments»

El diputat gironí de la CUP Dani Cornellà considera que el pla no ofereix prou eines als ajuntaments per ordenar la implantació de les renovables. «El Plater havia de ser una eina per ordenar el desplegament de les energies renovables al nostre país. Tanmateix, deixa els municipis desemparats i sobrepassats», afirma. Els cupaires també reclamen més transparència durant l’elaboració del document, una participació efectiva dels municipis i els consells comarcals i que es tinguin en compte els estudis de les Oficines Comarcals de Transició Energètica. A més, reivindiquen que es prioritzi la titularitat pública, cooperativa o ciutadana de les instal·lacions, a través de fórmules com les comunitats energètiques.

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La CUP defensa que el pla és necessari per ordenar el desplegament de les renovables, però considera que s’hauria de refer incorporant les aportacions dels ajuntaments, la pagesia i les entitats del territori. La formació també ha explicat que diverses alcaldies i governs municipals en què participa han presentat al·legacions pròpies per afavorir projectes integrats al territori i basats en l’autoconsum i la participació local.

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