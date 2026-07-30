Junts anuncia més d'un milió d'euros en projectes culturals a les comarques gironines
Els diputats del partit al Congrés han explicat les inversions que rebran Anglès, Banyoles, Besalú, Llançà i Olot
Els diputats de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats han anunciat aquest dijous més d'un milió d'euros en projectes culturals i de patrimoni a les comarques gironines. La diputada Marta Madrenas ha destacat que es faran cinc inversions concretes al territori: Can Cendra a Anglès, el Centre d’Art de Banyoles, el Museu del Circ a Besalú, la Casa Marly de Llançà i la plaça Clarà d’Olot. Les obres hauran d'estar fetes abans que acabi el 2027.
L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha explicat que es destinaran 250.000 euros a ampliar el Centre d'Art de Banyoles. Inaugurat el mes de març, la voluntat ara és ampliar l'espai per a les exposicions temporals i incorporar més obres a la col·lecció Gimferrer.
L'alcaldessa de Llançà, Núria Escarpanter, ha dit que s'han adjudicat 50.000 euros per reparar l'estructura de la Casa Marly "amb l'objectiu de dur a terme un museu que parli de la nostra vida, del nostre art, de l'aquarel·la i de la tramuntana". Escarpanter ha assegurat que es tracta d'un projecte molt ambiciós i que aquesta inversió "serà per posar la primera pedra", ja que requerirà de molt finançament.
L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, ha detallat que es destinaran 300.000 euros a la reforma de la plaça Clarà, al centre neuràlgic de la ciutat. Les obres permetran rehabilitar la part monumental de l'espai noucentista i dels jardins coincidint amb el centenari de l'escultor.
L’alcalde d’Anglès, Jordi Pibernat, ha anunciat que s'invertiran 50.000 euros a rehabilitar la façana de l'edifici Can Cendra del Barri Vell del municipi, que formarà part d'un projecte més ambiciós de reforma de tota la casa. Per últim, el regidor de Besalú German Mas ha anunciat una inversió de 400.000 euros per ampliar el Museu del Circ amb un altre edifici al seu costat. "Reforça Besalú en un context de cultura i territori", ha dit.
Per altra banda, Madrenas ha destacat l'aprovació de la llei del Cinema que "reforçarà l'ecosistema cultural català". "Aquesta era una de les cinc lleis que Junts va decidir mantenir fora del bloqueig perquè era fruit d'un acord assolit abans del novembre del 2025, quan vam trencar pels incompliments flagrants del govern espanyol". Des de Junts destaquen que aquesta llei portarà més recursos pel cinema en català, més capacitat de la Generalitat per garantir el compliment de la normativa lingüística i incentius fiscals més competitius pel sector audiovisual.
Respecte a les dades d'execució de les inversions de l'Estat a Catalunya, Madrenas les ha qualificat de "demolidores". "Tenim un dels pitjors nivells d'execució de tot l'Estat i això no és un descuit, passa cada any. És una manera de governar, que perjudica sistemàticament Catalunya. Per això aprofitem la força decisiva dels nostres vots i aquestes subvencions en són un exemple", ha dit.
Junts també ha anunciat que es destinaran ajudes a les entitats organitzadores dels festivals de música de Sant Pere de Rodes amb 50.000 euros i l'Acústica de Figueres amb 35.000 euros.
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