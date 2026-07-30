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L’Associació Gironina de Parkinson rep el donatiu del “Sureig” de l’empresa de Maria Taps

El donatiu permetrà expandir el suport a persones amb Parkinson a les comarques gironines

Imatge de la col·laboració d'AGIP i DE MARIA

Imatge de la col·laboració d'AGIP i DE MARIA / Associació Gironina de Parkinson

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Redacció

Redacció

L’Associació Gironina de Parkinson (AGIP) ha rebut un donatiu de 1.023 € de l’empresa de Maria Taps de Cassà de la Selva. La recol·lecta solidària es va fer el 3 de juliol en un acte anomenat “Sureig”, on es va pelar una alzina surera de més de 150 anys de la finca de l’empresa. Els assistents van poder adquirir lots de vins de proximitat amb tap de suro de Maria i tots els beneficis s’han destinat a l’AGIP en homenatge al pare dels actuals gerents, Alicia i Joan Enric de Maria, el qual pateix la malaltia. Aquest donatiu permetrà a l’Associació continuar la seva expansió territorial i arribar allà on hi hagi una persona malalta de Parkinson que necessiti suport.

Actualment, hi ha grups estables a Girona i a Figueres i s’està treballant per obrir-ne al Baix Empordà. En concret, hi ha punts d’atenció a Palafrugell (primer dimecres de mes de 10 a 12 h a Can Genís) i a Sant Feliu de Guíxols (primer dilluns de mes de 10 a 12 h al centre Cívic Tueda i primer dimecres de mes de 10 a 12 al Centre Cívic Vilartagues). El 25 de setembre a les 19 h s’organitza el passi de l’obra “Un cuidador (in)expert” al Teatre Narcís Masferrer de Sant Feliu de Guíxols, amb entrada gratuïta.

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D’altra banda, a la tardor s’iniciaran les gestions per establir nous grups al Pla de l’Estany i a la Selva Interior. Aquests grups permeten que persones amb Parkinson puguin accedir a sessions de fisioteràpia i logopèdia adaptades a la seva situació i crear una comunitat entre persones malaltes, cuidadors, familiars i amics.

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