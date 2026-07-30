Les atencions per cops de calor cauen a Girona després del pic de principis de juliol
Les urgències hospitalàries relacionades amb les altes temperatures també disminueixen gairebé un 60% en una setmana, mentre que la deshidratació concentra el 96% dels ingressos
La incidència dels cops de calor ha començat a remetre a Girona després dels màxims registrats durant la primera meitat de juliol. La taxa d’insolacions i cops de calor acumulada durant la darrera setmana se situava el 26 de juliol en 3,19, un 55,8% menys que el pic de 7,22 assolit els dies 10 i 13 del mateix mes.
La baixada també s’observa en el conjunt d’afectacions provocades per les altes temperatures. La suma de les taxes d’insolacions i cops de calor, síncopes, deshidratacions i altres efectes va arribar a un màxim de 10,52 el 20 de juliol, mentre que sis dies després havia disminuït fins a 6,16, aproximadament un 41% menys.
Les dades corresponen a taxes acumulades durant els set dies anteriors a cada data, de manera que no representen exclusivament els casos atesos durant una sola jornada. Des de l’1 de maig, la taxa acumulada dels diferents efectes de la calor arriba a 52,15. Les insolacions i els cops de calor encapçalen el registre, amb una taxa de 32,08, equivalent a més de sis de cada deu afectacions.
Per darrere se situa la deshidratació, amb una taxa acumulada de 13,81, seguida dels altres efectes de la calor, amb 5,84, i dels síncopes, amb 0,42. L’evolució mostra com els cops de calor es van disparar a partir de finals de juny i van assolir els valors més elevats durant la primera quinzena de juliol.
Baixen les urgències hospitalàries
La disminució també es trasllada a les urgències hospitalàries. La taxa conjunta dels quatre tipus d’afectacions era d’1,28 el 26 de juliol, davant del màxim de 3,19 registrat el dia 19. Això representa una caiguda de gairebé el 60% en una setmana.
En l’atenció hospitalària, però, la deshidratació té un pes molt superior al que presenta en el conjunt dels casos. Des de l’1 de maig, aquesta causa acumula una taxa d’urgències hospitalàries d’11,47, el 58,7% del total. Les insolacions i els cops de calor registren una taxa de 3,29; els síncopes, de 2,44, i els altres efectes, de 2,34.
La deshidratació també explica pràcticament tots els casos que han requerit ingrés hospitalari. La seva taxa acumulada és de 4,78 sobre un total de 4,99, cosa que representa prop del 96% dels ingressos per efectes de la calor. Els cops de calor només sumen una taxa d’ingressos de 0,21, mentre que no en consten per síncopes ni per altres afectacions.
Els ingressos també han baixat després del màxim de principis de juliol. La taxa dels últims set dies se situava el 26 de juliol en 0,32, un 77% menys que l’1,38 registrat els dies 4 i 5 del mateix mes. Tots els ingressos inclosos en l’últim període analitzat estaven relacionats amb casos de deshidratació.
Tenint en compte la nova onada de calor, es preveu que les xifres d'atencions sanitàries per les altes temperatures tornin a créixer, tenint en compte els precedents.
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