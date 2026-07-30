COSTA BRAVA
Deu platges i cales de la Costa Brava que mereixen una visita
El litoral gironí permet descobrir des de grans platges amb tota mena de serveis fins a petits racons amagats entre penya-segats i pinedes
La Costa Brava ofereix una gran diversitat de paisatges al llarg del seu recorregut, des de les platges pedregoses i exposades a la tramuntana del nord de l’Alt Empordà fins a les cales envoltades de pins i penya-segats de la Selva. Entre aquests dos extrems també apareixen grans extensions de sorra, platges urbanes, antics refugis de pescadors i espais situats al costat d’alguns dels principals jaciments arqueològics del territori.
Aquesta selecció recorre l'Alt Empordà, el Baix Empordà i la Selva amb deu platges i cales amb característiques molt diferents.
Platja de Garbet | Colera
Situada entre Llançà i Colera, la platja de Garbet és un dels paisatges més característics del nord de l’Alt Empordà. A diferència d'altres platges que es poden trobar a la Costa Brava, aqusta està formada per còdols de tonalitats grises i textures diverses.
La platja té uns 650 metres de longitud amb un entorn on les muntanyes arriben pràcticament fins al mar, paisatge abrupte i propi d’aquest sector del litoral.
De facil accés gràcies a la proximitat de la carretera, la platja disposa d’aparcament, però la disponibilitat de places per estacionar pot ser limitada en els dies de màxima afluència.
Platja des Llané | Cadaqués
La zona des Llané està formada per dues platges, el Llané Gran i el Llané Petit, situades a poca distància del centre de Cadaqués. Es pot arribar fins a aquest sector de la badia caminant des del nucli urbà i seguint el passeig que voreja el litoral.
Es tracta d’un espai estretament vinculat al paisatge marítim de Cadaqués, on les zones destinades als banyistes conviuen amb la presència habitual d’embarcacions.
Les dues platges presenten la combinació de sorra gruixuda i pedres habitual en bona part del litoral cadaquesenc. El Llané Gran ofereix un espai més ampli, mentre que el Llané Petit té unes dimensions més reduïdes i un ambient més recollit.
Platja d’Almadrava | Roses
L’Almadrava, coneguda també com a Canyelles Grosses, es troba a uns cinc quilòmetres del centre de Roses. S’hi arriba seguint la carretera que voreja el mar i que comunica el nucli urbà amb les urbanitzacions situades a l’est del municipi. El camí de ronda també és una excel·lent opció per arribar-hi.
És una platja semiurbana de sorra fina, amb uns 500 metres de longitud i una amplada aproximada de 25 metres. La seva situació dins una badia fa que quedi arrecerada de la tramuntana, una característica especialment valorada quan aquest vent bufa amb intensitat en altres punts del golf de Roses.
La platja disposa de tot tipus de serveis: servei de salvament i socorrisme, passarel·les, accés per a persones amb mobilitat reduïda, lloguer de material nàutic, restaurants i parada d’autobús.
Platja del Portitxol | L’Escala
La platja del Portitxol es troba al passeig d’Empúries, molt a prop de les restes arqueològiques de l’antiga ciutat grecoromana. La seva ubicació permet combinar el bany amb una passejada pel litoral o una visita a un dels espais patrimonials més importants de les comarques gironines.
És una platja envoltada de pins i delimitada per formacions rocoses. Una de les més conegudes és l’arc natural que dona nom al Portitxol. A més, hi ha un mirador des del qual es pot observar la badia de Roses i el tram de costa que s’estén entre l’Escala i Sant Martí d’Empúries.
La platja forma part del conjunt d'espais litorals que s'uneixen pel passeig d’Empúries, un itinerari especialment adequat per arribar-hi a peu o amb bicicleta.
Cala Montgó | Torroella de Montgrí
Cala Montgó es troba a l’extrem nord del terme municipal de Torroella de Montgrí, al límit amb l’Escala. La cala, d'uns 430 metres de longitud i sorra fina,va ser utilitzada com a punt de desembarcament durant l’època romana, segons indiquen les restes arqueològiques localitzades als voltants.
És una de les cales més equipades pel que fa a serveis d’aquest tram de costa: aparcament, servei de socorrisme, lavabos adaptats, boies de fondeig i lloguer de material per practicar activitats aquàtiques. S’hi pot arribar a peu, en bicicleta, en vehicle o per mar.
Platja Gran de Pals | Pals
La platja Gran de Pals forma part del llarg sorral que s’estén pel litoral baixempordanès entre la desembocadura del Ter i el cap de Begur. És un espai obert, exposat al vent i a les onades, amb una amplitud que contrasta amb les petites cales encaixades entre roques d’altres punts de la Costa Brava.
Un dels seus principals atractius és la combinació entre els sectors amb serveis turístics i les zones on encara es conserva el sistema de dunes litorals. El paisatge permet contemplar les illes Medes i el massís del Montgrí.
La platja presenta un pendent notable en entrar a l’aigua i, segons les condicions meteorològiques, pot registrar onatge. De fet, és un bon spot per a la pràctica del surf.
Cala del Crit | Mont-ras
La cala del Crit és un petit racó del litoral de Mont-ras situat entre Palamós i Calella de Palafrugell. Es troba en un espai natural allunyat dels nuclis habitats.
Per arribar-hi cal seguir un camí que comença, a la banda nord, a prop dels jardins de Cap Roig i completar a peu l’últim tram. El recorregut travessa una zona boscosa i inclou alguns trams amb desnivell, de manera que convé portar calçat adequat.
La platja està formada per sorra gruixuda, grava i roques. En un dels extrems conserva algunes antigues construccions vinculades a l’activitat dels pescadors. És una cala aïllada, sense els serveis habituals de les platges urbanes i amb unes condicions adequades per a la pràctica del submarinisme.
El seu nom s’associa popularment a una llegenda sobre el crit d’una jove que hauria estat segrestada per pirates. Més enllà de la tradició, el principal atractiu de la cala és el seu entorn poc urbanitzat i la sensació d’aïllament que ofereix.
Cala Rovira | Platja d’Aro
Cala Rovira es troba al nord de la Platja Gran de Platja d’Aro i constitueix un dels punts d’inici del camí de ronda que avança en direcció a Sant Antoni de Calonge. Malgrat la denominació de cala, té unes dimensions considerables i una superfície de sorra gruixuda.
La platja presenta un pendent pronunciat en entrar a l’aigua i està delimitada per roques als dos extrems. A poca distància hi ha el jaciment de la vil·la romana del Pla de Palol, fet que permet completar la visita amb un recorregut pel patrimoni arqueològic del municipi.
Des de la cala es pot seguir el camí de ronda i descobrir petites platges i racons rocosos com sa Cova o la cala del Pi. El recorregut combina escales, túnels i trams elevats sobre el mar.
Cala Giverola | Tossa de Mar
Cala Giverola està situada a uns cinc quilòmetres del centre de Tossa de Mar, al costat de la popular carretera GI-682 en direcció a Sant Feliu de Guíxols. És una de les cales més conegudes d’aquest tram de la costa de la Selva marítima.
Té aproximadament 175 metres de longitud i 32 metres d’amplada. La sorra és gruixuda i l’entorn està format per penya-segats i boscos de pins. Malgrat el paisatge natural, l'espai disposa de nombrosos serveis: lavabos adaptats, restaurants, lloguer de gandules i para-sols, zona d’avarada, camp de boies i diferents activitats nàutiques.
Platja de Canyelles | Lloret de Mar
Canyelles és la platja més allunyada del nucli urbà de Lloret de Mar. S’hi arriba des de la carretera que comunica Lloret amb Tossa de Mar, travessant la urbanització situada damunt d’aquest sector de la costa.
La platja té uns 450 metres de longitud i 45 metres d’amplada. Està formada per sorra gruixuda i blanca i queda envoltada per penya-segats coberts de pins. Una de les seves principals singularitats és que acull l’únic port esportiu de Lloret de Mar.
Tot i estar separada del centre de Lloret, és una platja amb una oferta àmplia de serveis. El paisatge de pins, roques i aigües obertes la converteix en una alternativa a les platges més urbanes i concorregudes del municipi.
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