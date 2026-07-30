El PPC posa en dubte si Girona pot afrontar una campanya de grans incendis després del tancament del Parc de Bombers de Vall d'Aro
A més, la formació política exigeix explicacions al Govern català sobre la gestió de la campanya forestal i les polítiques de prevenció d'incendis
El diputat del Partit Popular de Catalunya (PPC) per Girona, Jaume Veray, ha exigit explicacions al Govern sobre la gestió de la campanya forestal de 2026, les polítiques de prevenció d'incendis i el tancament temporal del Parc de Bombers de Platja d'Aro en plena època de màxim risc, per saber si Girona i la resta de Catalunya estan preparades per afrontar una campanya de grans incendis.
Veray ha assenyalat que els incendis registrats durant les darreres setmanes i la polèmica generada pel tancament temporal del parc evidencien la necessitat de saber si la Generalitat disposa dels recursos humans, materials i de planificació suficients per afrontar simultàniament diversos grans incendis forestals. «Catalunya no es pot permetre improvisar en matèria de prevenció i extinció d'incendis. Volem saber si el Govern està fent tot allò que li correspon per protegir els nostres boscos, els nostres municipis i els nostres veïns», ha afirmat.
Concretament, Veray ha reclamat a l'Executiu català que detalli quants efectius de Bombers i Agents Rurals s'han destinat aquest estiu a les comarques gironines, quina inversió s'ha realitzat en prevenció forestal i quina evolució han tingut aquests recursos respecte a la campanya de 2025. A més, ha demanat explicacions pel tancament del Parc de Bombers de la Vall d'Aro i ha instat el Govern a aclarir si aquesta decisió ha comportat un increment dels temps de resposta en algun municipi de la Costa Brava. El parc de bombers va tancar el passat 16 de juliol per falta de personal.
Veray ha advertit que Catalunya compta amb una superfície forestal cada vegada més extensa i amb una acumulació creixent de combustible vegetal, fet que obliga a reforçar les polítiques de gestió activa del bosc. «Més del 60% del territori català és superfície forestal i cada any augmenta la massa vegetal sense gestionar. Si no actuem abans, el risc de grans incendis continuarà creixent».
El diputat popular també ha preguntat al Govern si té previst reforçar la plantilla d'Agents Rurals a Girona per compensar les jubilacions previstes durant els pròxims anys, i si pensa revisar el mapa de parcs de Bombers i les seves dotacions per evitar que es repeteixin situacions com la viscuda aquest estiu a Platja d'Aro.
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