El PSC acusa Orriols de nepotisme per la contractació de la seva filla com a policia de Ripoll
Els socialistes demanaran accés a tot l’expedient i exigeixen aclarir si l’alcaldessa es va abstenir del procés de selecció urgent
El PSC de Ripoll acusa el govern de Sílvia Orriols d’un «cas evident de nepotisme» després que la filla de l’alcaldessa hagi estat nomenada agent interina de la Policia Local mitjançant un procediment urgent. Els socialistes registraran una sol·licitud per accedir íntegrament a l’expedient de selecció i reclamen que el consistori expliqui les circumstàncies de la contractació. La formació vol consultar tota la documentació de l’expedient que acredita el nomenament de la nova agent. El portaveu del PSC a Ripoll, Jorge Iglesias, qüestiona que l’Ajuntament hagi recorregut ara a un procediment urgent per cobrir unes vacants que, segons assegura, existien des de feia més d’un any.
«Se’n podia convocar una el juliol de l’any passat i l’altra al desembre. No ho van fer aleshores i ara les convoquen per urgència. Calen explicacions molt ben fetes sobre tot aquest procediment», afirma Iglesias. El PSC considera que la incorporació planteja «dubtes raonables» que l’administració municipal ha d’aclarir documentalment. Els socialistes remarquen que la filla de l’alcaldessa ha accedit a la plaça per la via urgent mentre encara està en marxa un altre procés ordinari per cobrir una plaça de funcionari de carrera a la Policia Local.
Raons tècniques i jurídiques
Per aquest motiu, el grup municipal vol saber per què no es va resoldre primer el concurs oposició ordinari i quines raons tècniques i jurídiques van justificar l’obertura del procediment urgent. També demana conèixer els criteris aplicats durant la selecció i la relació entre els dos expedients. Una altra de les qüestions que el PSC vol aclarir és si Orriols es va abstenir formalment de participar en qualsevol decisió relacionada amb el nomenament de la seva filla. La formació demana saber en quin moment es va produir aquesta abstenció, qui va assumir les competències de l’alcaldessa i qui va proposar i designar els membres del tribunal qualificador.
Els socialistes també reclamen que s’acrediti que la candidata complia dins del termini establert la titulació exigida a les bases. Iglesias sosté que, davant d’una relació familiar directa amb l’alcaldessa, el procediment hauria d’estar especialment protegit contra qualsevol sospita de tracte de favor. «Quan una alcaldessa contracta la seva pròpia filla, encara que sigui amb totes les garanties legals, el procés ha de quedar blindat de qualsevol dubte. Això només s’aconsegueix amb papers sobre la taula, no amb declaracions d’intencions», defensa el portaveu socialista.
L’Ajuntament de Ripoll ha emès un comunicat dels serveis jurídics en què defensa la legalitat del procediment, segons recull el mateix PSC. Els socialistes consideren, però, que la resposta municipal es limita a reivindicar de manera genèrica la correcció de la selecció i la professionalitat dels tècnics i del tribunal, sense respondre les preguntes concretes plantejades. El grup de l’oposició insisteix que no qüestiona la professionalitat del personal municipal, sinó que vol comprovar documentalment com es va tramitar la convocatòria, si es van aplicar les obligacions d’abstenció i per què es va optar per la via urgent.
El PSC reclama que sigui la mateixa Orriols qui doni explicacions públiques sobre el cas, ja que considera que l’afecta directament tant com a alcaldessa com per la relació familiar amb la persona seleccionada. La formació sosté que el fet que un procediment sigui legal no implica necessàriament que s’hagi gestionat amb prou transparència.
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