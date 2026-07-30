Es redueixen a un 10% els casos de pesca recreativa sense llicència
El Departament d'Agricultura va començar l'any 2022 una campanya d'inspecció de la pesca marítima recreativa, amb resultats positius
Arnau Lara
Els casos de pesca recreativa sense llicència s'han reduït a un 10% en els darrers anys. Així s'ha anunciat aquest matí a Palamós en una roda de premsa conformada per Mossos d'Esquadra, Agents rurals i el Departament d'Agricultura de la Generalitat.
Aquests resultats es troben en el marc d'una campanya d'inspecció iniciada l'any 2022, quan les xifres segons els estudis eren del 20%, el doble que ara, després d'inspeccionar més de 2.200 persones. Malgrat els bons resultats, les tres parts han estat d'acord en la necessitat de continuar treballant per reduir el percentatge el màxim possible.
Les sancions que poden suposar incomplir la normativa, van dels 150 euros als 30.000 euros, depenent de la gravetat de l'assumpte. Però, explica el subdirector general de Política Marítima, Joan Ylla que hi ha un cas en el qual no acostumen a multar. És el cas de pescadors d'altres indrets del món o del país, amb llicències no vàlides, que molts cops per desconeixement de la llei nacional es pensen que funcionen a la Costa Brava. Segons informa Ylla, aquests casos suposen un 20% de les infraccions. A més, a través de la campanya han pogut desgranar el perfil dels infractors.
Per poder pescar a la Costa Brava, es requereix una llicència de la modalitat concreta que busques practicar, emesa a Catalunya o a una comunitat autònoma del calador mediterrani espanyol (Comunitat Valenciana, Illes Balears, Regió de Múrcia i Andalusia), no sent vàlides les llicències d’altres comunitats autònomes que es trobin en caladors diferents.
L'informe ha dividit les modalitats de pesca en pesca d'embarcació, de costa i submarina, esdevenint la primera la que té menys problemes amb les llicències, i la submarina la que més. Ha informat el cap d'Àrea de Fauna Protegida, Caça i Pesca dels Agents Rurals, César Calabrès, que això en moltes ocasions es deu al desconeixement de l'obligació de disposar de la llicència en format paper o electrònic. Davant d'aquestes situacions, els pescadors subaquàtics tenen desavantatge en relació amb els d'embarcació i costa. "Nosaltres aconsellem que els pescadors subaquàtics puguin disposar d'un sistema per fixar la documentació a la boia", ha aclarit Calabrés.
Òscar Macarella, cap de la divisió de Medi Ambient del Cos de Mossos d'Esquadra ha remarcat que no veuen la pesca recreativa com una amenaça, "però és una activitat que s'ha de fer d'una manera responsable i compromesa amb el medi ambient". A més, ha reiterat que l'objectiu i la intenció de la campanya "no és la de sancionar, sinó la de conscienciar i acompanyar a la ciutadania per corregir aquestes situacions de pesca no controlada".
La pesca marítima recreativa és una activitat fortament arrelada a Catalunya, amb més de 53.000 persones que la practica i amb un nombre de sortides anuals que s’estima al voltant de 600.000, generant un impacte econòmic que es calcula en més de 65 milions d’euros.
La campanya focalitza la principal problemàtica en els pescadors d'estiu, que acostumen a ser de caràcter més casual i desconeixen la normativa. En general, les tres organitzacions veuen de manera favorable els resultats obtinguts, però creuen en la necessitat de continuar la campanya amb una perspectiva més preventiva que punitiva.
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