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Retards a les línies R2 Nord i R11 per un robatori de cable

Tècnics d'Adif treballen per resoldre la incidència tan aviat com sigui possible

Un tren de rodalies surt de l'estació de Flaçà, en una imatge d'arxiu

Un tren de rodalies surt de l'estació de Flaçà, en una imatge d'arxiu / Aleix Freixas (ACN)

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ACN

ACN

Girona

Els trens de les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 de Rodalies registren retards aquest dijous a causa d'un robatori de cable al sector ferroviari de Montornès Butano. N'han informat fonts d'Adif que han assenyalat que tècnics del gestor d'infraestructures ferroviàries treballen per reparar la incidència tan aviat com sigui possible perquè les línies puguin recuperar els horaris habituals.

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