Retards a les línies R2 Nord i R11 per un robatori de cable
Tècnics d'Adif treballen per resoldre la incidència tan aviat com sigui possible
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Els trens de les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 de Rodalies registren retards aquest dijous a causa d'un robatori de cable al sector ferroviari de Montornès Butano. N'han informat fonts d'Adif que han assenyalat que tècnics del gestor d'infraestructures ferroviàries treballen per reparar la incidència tan aviat com sigui possible perquè les línies puguin recuperar els horaris habituals.
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