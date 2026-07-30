El conseller Dalmau inaugura el nou centre d’atenció integral a la gent gran de Santa Pau
L’equipament de Can Torra disposa de 20 places diürnes i rebrà 203.000 euros anuals de Drets Socials
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha inaugurat aquest dijous el nou Servei d’Atenció Integral en l’Àmbit Rural (SAIAR) de Santa Pau, un equipament destinat a l’atenció i l’acompanyament de la gent gran del municipi i del seu entorn. El centre, ubicat a l’edifici municipal de Can Torra, disposa de 20 places d’atenció diürna i oferirà activitats de prevenció del deteriorament físic i cognitiu. El Departament de Drets Socials i Inclusió finançarà les places i els serveis del centre amb una aportació prevista de 203.000 euros anuals. El projecte és fruit d’un conveni de col·laboració entre la Generalitat i l’Ajuntament de Santa Pau i busca acostar els recursos assistencials a les persones grans que viuen en entorns rurals.
A més de l’atenció diürna, l’equipament organitzarà dos tallers mensuals adreçats a persones de més de 65 anys per prevenir la pèrdua de capacitats físiques i cognitives. També oferirà diversos serveis ambulatoris de proximitat per donar resposta a les necessitats dels usuaris sense que hagin de desplaçar-se fora del seu entorn habitual.
Durant la inauguració, Dalmau ha afirmat que amb la posada en marxa del centre s’envia el missatge d’un país «viu, cohesionat i amb oportunitats arreu del territori». El conseller també ha reivindicat la feina dels alcaldes i alcaldesses dels municipis rurals per garantir uns serveis públics de qualitat.
Dalmau ha dedicat unes paraules de reconeixement a la gent gran de Santa Pau, de qui ha destacat la contribució en moments difícils. Així mateix, ha reiterat el compromís del Govern amb els municipis petits i ha assenyalat mesures com l’Estatut de municipis rurals i el decret de simplificació de les normes urbanístiques per afavorir l’arrelament i la cohesió territorial.
En la visita també hi han participat el delegat del Govern a Girona, Xavier Guitart, i el secretari de Governs Locals, Xavier Amor, que han recorregut les instal·lacions del nou servei.
Un equipament intergeneracional
Can Torra acollirà més activitats a banda del SAIAR. L’edifici comptarà amb el casal de la gent gran, espais destinats a les entitats del municipi i el casal de joves, de manera que es convertirà en un punt de trobada per a diferents col·lectius de Santa Pau.
La concentració d’aquests usos en un mateix immoble pretén reforçar el vessant comunitari i intergeneracional del projecte. L’objectiu és que les persones usuàries del servei mantinguin el contacte amb la vida quotidiana del municipi mentre reben l’acompanyament professional que necessiten.
Els SAIAR ofereixen una atenció integral, continuada i personalitzada perquè les persones grans puguin continuar vivint a casa seva amb la màxima autonomia i qualitat de vida. El model combina el suport assistencial amb activitats de prevenció, socialització i promoció d’un envelliment actiu.
Una xarxa de 41 centres
Amb el nou equipament de Santa Pau, Catalunya compta amb una xarxa de 41 centres SAIAR repartits arreu del territori, amb capacitat per atendre fins a 917 persones. Aquests serveis estan especialment orientats als municipis rurals, on l’accés als recursos socials i assistencials pot ser més limitat. La iniciativa s’emmarca en l’estratègia del Govern per avançar cap a un nou model de cures basat en la proximitat, la coordinació entre l’atenció social i sanitària i la prevenció de les situacions de dependència. També busca garantir que el lloc de residència no condicioni l’accés de la població gran als serveis públics.
Els centres ofereixen suport tant a les persones usuàries com a les seves famílies i adapten l’atenció a les necessitats de cada territori. En el cas de Santa Pau, el nou servei permetrà concentrar en un mateix espai l’atenció diürna, els tallers preventius i altres recursos de proximitat.
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