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La secretaria de l'Ajuntament de Ripoll defensa que el procés de la policia local s'ha fet amb "estricta legalitat"

Asseguren que l'actuació administrativa ha respectat "els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat"

Ajuntament de Ripoll

Ajuntament de Ripoll / ACN

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ACN

ACN

Ripoll

El departament de Secretaria de l'Ajuntament de Ripoll ha emès un comunicat per defensar el procés de selecció de la policia local en què una de les guanyadores ha estat la filla de l'alcaldessa, Sílvia Orriols. Asseguren que el procediment s'ha tramitat amb "escrupolosa observança de la normativa vigent i dels principis constitucionals d'accés a l'ocupació pública". A més, conclouen que s'han respectat els principis "d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat". També deixen clar que no han rebut "cap mena de pressió" i que han actuat "amb total independència i discrecionalitat tècnica". D'altra banda, lamenten que s'hagi posat en dubte "la integritat i professionalitat" dels funcionaris que han intervingut al procés.

Al comunicat asseguren que l'actuació dels funcionaris que han participat en el procés de selecció "s'ajusta a la professionalitat i a la imparcialitat exigibles" i deixen clar que els òrgans de selecció estan integrats per "personal funcionari de carrera que actua sota els principis d'honestedat i rigor tècnic". "Qualsevol dubte sobre la seva actuació, sense prova que el sustenti, suposa un greuge gratuït al prestigi de la institució i dels seus servidors públics", lamenten.

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El departament de Secretaria també justifica la utilització del procediment d'urgència per les "necessitats del servei" i "la carència de personal operatiu". Detallen que es tracta d'una "pràctica habitual i legalment prevista, que consta en precedents d'aquesta corporació".

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