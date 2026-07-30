Tres hospitals gironins superen la mitjana catalana en satisfacció durant l’ingrés
Olot manté el lideratge amb un 8,86 i se situa entre els més ben valorats de Catalunya
Santa Caterina protagonitza l’avenç més destacat, però el menjar queda entre els aspectes amb més mala puntuació
L’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, el Santa Caterina i l’Hospital de Palamós obtenen una valoració global superior a la del conjunt de Catalunya per l’atenció prestada als pacients ingressats. Tots els centres analitzats a les comarques gironines superen el 8 sobre 10, però les diferències es mantenen en aspectes com el menjar, el confort de les habitacions o el temps en llista d’espera.
Les dades corresponen a l’edició del 2026 del Pla d’enquestes de percepció, experiència i satisfacció dels usuaris del Servei Català de la Salut (PLAENSA).
L’estudi recull l’opinió de persones de 16 anys o més hospitalitzades entre l’agost del 2025 i el febrer del 2026 i analitza el tracte dels professionals, la informació rebuda, el control del dolor, les instal·lacions i la disposició a tornar al mateix equipament.
La puntuació mitjana catalana se situa en un 8,49. Olot encapçala els resultats gironins amb un 8,86, seguit del Santa Caterina, amb un 8,8, i Palamós, amb un 8,64. El Trueta iguala exactament la dada catalana, mentre que Figueres obté un 8,37; Campdevànol, un 8,25; Blanes, un 8,24, i Calella, que també presta atenció a usuaris de la Selva marítima, un 8,22.
Olot, al capdavant a Catalunya
Pel que fa a la puntuació d’Olot, no només és la més elevada de la demarcació, sinó que també situa el centre entre els més ben valorats de Catalunya. Si s’ordenen les notes globals de totes les unitats incloses en l’estudi, només l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, amb un 9,07, i l’ICO Hospitalet, amb un 8,93, queden per davant.
Aquest últim apareix identificat al document com una unitat amb característiques especials a tenir en compte a l’hora de comparar-la amb el conjunt d’hospitals de Catalunya.
CatSalut adverteix, tanmateix, que el disseny de l’enquesta està pensat per contrastar cada centre amb els resultats agregats de Catalunya i no per establir comparacions estadístiques directes entre hospitals.
Olot manté pràcticament intacta la valoració del 2025, quan va obtenir un 8,87. Entre els aspectes més ben puntuats hi ha la informació sobre les operacions, amb un 100% de respostes positives; la disposició dels professionals per escoltar els pacients i la sensació d’estar en bones mans, totes dues amb un 98%; i el respecte a la intimitat i el control del dolor, amb un 97,7%.
El Santa Caterina és el centre que registra l’augment més important de la nota global, que passa del 8,51 al 8,80. També millora Blanes, del 8,02 al 8,24. En canvi, Figueres protagonitza el descens més acusat, del 8,6 al 8,37. El Trueta i Calella perden quinze centèsimes cadascun, mentre que Campdevànol baixa dotze centèsimes. A Palamós la variació és mínima, del 8,65 al 8,64.
Palamós destaca pel menjar
Els indicadors relacionats amb el tracte professional, la informació i la seguretat percebuda concentren les valoracions més elevades. A Palamós, el 99,2% dels pacients afirma que es va sentir en bones mans; el 98,7% valora positivament les explicacions sobre l’operació i el 98,3% destaca la disposició dels professionals per escoltar-lo.
Aquest hospital també obté la millor puntuació gironina en el menjar, amb un 86,8% de respostes positives, per sobre del resultat català. El segueixen Olot, amb un 78,1%, i Figueres, amb un 71,6%.
En canvi, l’alimentació no arriba al 70% d’opinions favorables en cinc centres: Blanes, amb un 59,9%; Campdevànol, amb un 63,3%; el Trueta, amb un 67,6%; Calella, amb un 68,8%, i el Santa Caterina, amb un 68,9%.
Al Trueta, però, es produeix una de les millores més destacades de tota l’enquesta: la valoració del menjar passa del 47,9% al 67,6%, gairebé vint punts més. També augmenta considerablement a Calella, on puja del 51,3% al 68,8%.
L’hospital Trueta experimenta una gran millora en la valoració del menjar pert part dels pacients
Per altra banda, el temps en llista d’espera abans de l’ingrés millora a set dels vuit hospitals gironins. El Trueta obté la dada més elevada, amb un 81,4% de valoracions positives, davant del 72,7% de l’any anterior.
També avancen Palamós, Olot, Figueres, el Santa Caterina, Calella i Blanes. L’única excepció és Campdevànol, que passa del 79% al 59,6%, gairebé vint punts menys i el resultat més baix de la demarcació en aquest apartat.
Finalment, entre els aspectes més destacats, pel que fa a la fidelitat, el 95,7% dels pacients d’Olot tornaria al mateix hospital si pogués escollir. També superen la mitjana catalana, situada en el 90,8%, el Santa Caterina, amb un 94,2%; Palamós, amb un 92,9%, i el Trueta, amb un 92,1%. A la part baixa se situen Figueres, amb un 85,8%, i Calella, amb un 82,1%.
L’estudi s’ha elaborat a partir de 4.376 respostes ponderades d'arreu de Catalunya. Els qüestionaris es van enviar per SMS i el treball de camp es va dur a terme entre el 16 i el 19 de març del 2026
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