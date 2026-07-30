El túnel del Cadí, porta de la Cerdanya gironina, és el segon peatge més car d’Espanya
Un informe d'automobilistes situa aquesta via de la C-16 només per darrere dels Túnels d’ArtXanda, a Bilbao
El Túnel del Cadí, una de les principals connexions de la Cerdanya gironina amb el Berguedà i l’eix de la C-16, figura entre els peatges més cars d’Espanya per quilòmetre. Segons l’últim informe d’Automovilistas Europeos Asociados sobre les tarifes de les autopistes de pagament, travessar aquesta infraestructura costa 14,56 euros per a un recorregut de 29,70 quilòmetres, cosa que equival a 0,49 euros per quilòmetre.
La xifra situa el Túnel del Cadí com el segon peatge més car de l’Estat per quilòmetre entre els analitzats per l’entitat. El túnel té part gironina perquè la boca nord és a Urús, a la Cerdanya, dins la demarcació de Girona.
Només el superen els Túnels d’ArtXanda, a Bilbao, amb 0,51 euros per quilòmetre. Per darrere hi apareix el Túnel de Vallvidrera, també a la C-16, amb una tarifa de 0,31 euros per quilòmetre en el tram més car.
Grans diferències de preu
L’informe d’AEA alerta de les grans diferències de preu que hi ha entre les autopistes de peatge a Espanya. Segons l’entitat, els conductors poden pagar des de 0,06 euros per quilòmetre en una autopista autonòmica de Galícia fins a imports que freguen els 0,50 euros per quilòmetre en infraestructures del País Basc i Catalunya. La diferència entre el peatge més barat i el més car arriba, segons l’estudi, fins al 750%.
En el cas català, AEA destaca que els preus per quilòmetre són especialment elevats en alguns túnels i vies condicionades per barreres geogràfiques. L’estudi situa el Túnel del Cadí com un dels exemples més clars, amb aquests 0,49 euros per quilòmetre, molt per sobre del cost mitjà de les autopistes de peatge analitzades, que l’associació situa al voltant dels 0,17 euros per quilòmetre.
L’angle gironí de la infraestructura és la seva vinculació amb la Cerdanya, ja que el túnel permet la connexió ràpida entre aquesta comarca i el Berguedà. És una via especialment utilitzada en desplaçaments cap al Pirineu i Andorra, tant per residents com per conductors que es mouen en períodes de vacances, caps de setmana o campanyes d’hivern.
Les mès econòmiques
El preu del Cadí contrasta amb altres vies de pagament de l’Estat. L’AG-57, entre Puxeiros i Baiona, a Pontevedra, és la més barata de l’informe, amb 0,06 euros per quilòmetre. També se situen a la banda baixa l’AG-55, entre A Coruña i Carballo, amb 0,07 euros per quilòmetre, i la variant sud metropolitana de Bilbao de l’AP-8, amb 0,10 euros per quilòmetre.
L’informe també remarca que el preu dels peatges no depèn només del territori, sinó també de l’hora del viatge, la temporada o el sistema de pagament. En algunes autopistes, circular de nit, pagar amb telepeatge o evitar la temporada alta pot suposar un estalvi important. En el cas del Túnel del Cadí, però, l’estudi d’AEA el situa directament entre les infraestructures amb el cost per quilòmetre més elevat.
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