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ERC, Comuns i la CUP retreuen a Orriols que doni "lliçons" i després contracti la seva filla

La líder d'Aliança Catalana és criticada pels grups polítics per la contractació de la seva filla a la policia de Ripoll

Un cartell d'Aliança Catalana, en una imatge d'arxiu.

Un cartell d'Aliança Catalana, en una imatge d'arxiu. / DdG

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EFE

EFE

Ripoll

ERC, Comuns i la CUP han recriminat aquest divendres a l'alcaldessa de Ripoll i líder del partit d'extrema dreta Aliança Catalana, Sílvia Orriols, que vagi donant "lliçons" de pulcritud i transparència i, en canvi, contracti una de les seves filles com a agent de la policia local.

La policia local de Ripoll ha contractat per la via d'urgència una de les filles d'Orriols, que assegura no haver intercedit en el procés i subratlla que la seva filla figurava entre els cinc candidats que van superar la prova -d'un total de 24 que es van inscriure inicialment i de 15 que es van presentar quan es van fer- i, finalment, va ser escollida després de superar una "entrevista personal".

En roda de premsa des del Parlament, la portaveu parlamentària d'ERC, Ester Capella, ha avisat la líder d'Aliança Catalana que "pot donar poques lliçons" als altres sobre bones pràctiques: "Veu una palla en els ulls dels altres i no la biga en els seus", ha assenyalat.

A la líder de Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, no li ha "sorprès" la contractació de la filla d'Orriols, perquè els partits d'extrema dreta "són fanàtics i oportunistes" i "col·loquen la seva gent".

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La presidenta de la CUP al Parlament, Pilar Castillejo, ha denunciat que, en qüestions de "transparència i igualtat", Orriols "diu una cosa i fa una altra" i ha assenyalat que caldrà analitzar si el procés de contractació de la seva filla ha estat "fraudulent": "Es va destapant el fiasco d'Aliança Catalana", ha postil·lat. 

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