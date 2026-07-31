ERC Ripoll demana accés a l'expedient del procés de selecció d'un agent de la Policia Local
El grup municipal republicà demana aclariments sobre la tramitació del procés selectiu en què va obtenir plaça una de les filles de l’alcaldessa, Sílvia Orriols
ERC Ripoll ha demanat l'accés íntegre a l'expedient administratiu del procés selectiu per a la cobertura d'una plaça d'agent interí de la Policia Local, després que l'Ajuntament hagi contractat una de les filles de l'alcaldessa del municipi, Sílvia Orriols. Paral·lelament, el grup municipal republicà ha registrat una bateria de preguntes perquè el govern municipal aclareixi diversos aspectes relacionats amb la tramitació d'aquest procediment.
Segons expliquen els republicans, aquestes peticions s'emmarquen en les funcions de control i fiscalització que corresponen als regidors de l'oposició i tenen com a objectiu verificar que el procés s'ha desenvolupat amb totes les garanties i d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit, capacitat, objectivitat i transparència.
A més el grup sosté que és fonamental que les administracions públiques actuïn amb la màxima transparència, imparcialitat i exemplaritat, d'acord amb els estàndards ètics, especialment en els processos de selecció de personal, considerant que aquesta manera d'actuar és necessària per reforçar la confiança de la ciutadania en les institucions i garantir que l'accés a l'ocupació pública es regeixi pels principis d'igualtat, mèrit i capacitat.
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