La Generalitat licita per 447 milions d’euros les obres de la variant de les Preses i Olot
Els treballs començaran la primavera del 2027, duraran quatre anys i mig i, segons el Govern, permetran reduir fins a un 90% el trànsit en alguns trams de les Preses
La Generalitat ha licitat per 447,2 milions d’euros les obres de construcció de la variant de les Preses i Olot, un projecte que ha generat un llarg debat al territori i que permetrà completar l’eix viari entre Vic i Olot per Bracons. El Govern preveu que els treballs comencin la primavera del 2027 i tinguin un termini d’execució de 55 mesos, uns quatre anys i mig.
La variant concentra la major part dels 502,7 milions d’euros en obra pública que el Govern ha licitat aquest divendres. Aquest paquet forma part dels 1.429 milions d’euros que la Generalitat preveu licitar al llarg del 2026, una xifra un 17% superior a la de l’any passat i que, segons l’executiu català, representa el volum d’inversió més elevat dels últims cinc anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat les inversions durant la compareixença de balanç del curs polític. Dels 1.429 milions previstos aquest any, 416 milions ja s’han licitat, 502,7 milions corresponen al paquet anunciat aquest divendres i els 510,1 milions restants s’haurien de licitar abans d’acabar el 2026. El Govern assenyala que el volum global és un 89% superior al del 2022.
«Una reivindicació històrica»
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha qualificat la variant d’«una reivindicació històrica» i ha assegurat que s’ha dissenyat seguint «els màxims estàndards d’integració de la infraestructura en un entorn protegit». Segons la Generalitat, la nova via permetrà desviar bona part del trànsit de pas que actualment circula per l’interior de les Preses i Olot. Les estimacions de l’executiu indiquen que la circulació es podria reduir entre un 60% i un 90% a les Preses, en funció del tram, i al voltant d’un 30% a l’avinguda de Sant Jordi d’Olot. Paneque ha defensat que l’actuació contribuirà a millorar la mobilitat, la seguretat viària i la qualitat de vida de la població. «És una actuació molt rellevant per a la mobilitat local i comarcal i també de les comarques gironines», ha afirmat la consellera, que ha assenyalat que la Generalitat ha treballat el projecte amb diversos agents del territori.
Onze quilòmetres entre la Vall d’en Bas i Olot
La variant tindrà una longitud d’onze quilòmetres i disposarà principalment d’un carril per sentit. El traçat començarà a l’actual rotonda del polígon de la Serra, a la Vall d’en Bas, on conflueixen les carreteres C-63, C-37 i C-152, i finalitzarà a l’autovia A-26, a Olot. Prop del 40% del recorregut transcorrerà per túnels o trams soterrats. El principal serà un túnel de gairebé 2,5 quilòmetres sota la serra de Sant Valentí de la Pinya. També es preveu construir un tram soterrat de 900 metres sota els terrenys cultivables de la cooperativa Verntallat i un fals túnel de 230 metres a la zona industrial del Pla de Baix, a Olot.
El projecte inclou un viaducte de 540 metres sobre el Fluvià, al sud del túnel de la Pinya, i un altre de 500 metres sobre la riera de Riudaura, al terme municipal d’Olot. La Generalitat assegura que, per al primer, s’ha elaborat un estudi específic d’integració paisatgística i protecció acústica. La infraestructura comptarà amb set enllaços per connectar-la amb les zones habitades, la xarxa viària de l’entorn i diversos punts estratègics, entre els quals hi ha l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa.
Mesures d’integració i compensació ambiental
El projecte incorpora diverses mesures ambientals i paisatgístiques amb l’objectiu de reduir l’impacte de la nova carretera. Entre les actuacions previstes hi ha la construcció de tres ecoductes a Torre d’en Llunes, les Coromines i la Garrinada, destinats a facilitar el pas de la fauna.
En paral·lel, la Generalitat ha impulsat diversos projectes complementaris de compensació ambiental, mobilitat sostenible i urbanització. Aquestes actuacions comportaran una inversió addicional de 20 milions d’euros i inclouran, entre altres mesures, la compra del volcà de la Garrinada, tal com estableix la declaració d’impacte ambiental. A banda de la variant, el paquet licitat aquest divendres inclou 13,5 milions d’euros per millorar la seguretat viària a la C-37 entre Manlleu i Torelló, 25 milions per al corredor de bus ràpid entre Blanes i Lloret de Mar i 10 milions per a la variant de Seròs, entre altres actuacions.
Illa ha defensat que el volum de licitacions demostra que Catalunya «està en marxa» i ha vinculat l’impuls de les inversions a l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat del 2026, els primers que han tirat endavant en més de tres anys.
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