Hipra podrà comercialitzar a Europa la seva vacuna actualitzada contra la covid
La companyia gironina oferirà el preparat en vial monodosi i, per primera vegada, en una xeringa precarregada per a la campanya 2026-2027
Hipra ha obtingut l’autorització de la Comissió Europea per comercialitzar la nova versió de la seva vacuna contra la covid-19, adaptada a la variant XFG.1.1. El preparat, que es desenvolupa i es fabrica a les instal·lacions de la farmacèutica biotecnològica està indicat per a persones de 12 anys o més.
Es tracta de la tercera adaptació de BIMERVAX, la vacuna de proteïna recombinant amb adjuvant desenvolupada per la companyia gironina. L’autorització arriba després que el Comitè de Medicaments d’Ús Humà de l’Agència Europea de Medicaments emetés aquest juliol una opinió favorable a actualitzar la composició de diverses vacunes contra la covid perquè actuessin contra la variant XFG.
La nova formulació s’ha preparat d’acord amb les recomanacions del Grup de Treball d’Emergències de l’Agència Europea de Medicaments, que va seleccionar aquesta variant com a preferent per a la campanya de vacunació 2026-2027. La decisió respon a l’evolució epidemiològica del virus i busca ampliar la protecció davant de les variants circulants del llinatge JN.1.
"Aquesta autorització de la Comissió Europea permet a Hipra oferir una opció actualitzada de vacuna de proteïna recombinant per a la campanya de vacunació 2026-2027", afirma el director general de l’àrea de Salut Humana de la companyia, Carles Fàbrega. El responsable també destaca la capacitat de l’empresa per anar adaptant el preparat a l’evolució del SARS-CoV-2 mantenint una mateixa plataforma de fabricació.
Una xeringa precarregada
Una de les principals novetats és que la vacuna estarà disponible, per primera vegada, en una xeringa precarregada. Aquesta presentació se sumarà al vial monodosi que la companyia ja ofereix. En tots dos casos, el producte està llest per administrar, de manera que els professionals sanitaris podran escollir el format més adequat segons les necessitats de la pràctica clínica.
BIMERVAX és una vacuna basada en una proteïna recombinant, produïda en laboratori a partir d’una part de la proteïna espícula del coronavirus. També incorpora un adjuvant, una substància destinada a reforçar la resposta del sistema immunitari.
El desenvolupament i la producció de la vacuna es concentren íntegrament a Europa. A les instal·lacions d'Hipra s’hi duen a terme processos com la recerca i el desenvolupament, la fabricació industrial, els controls de qualitat, les activitats reguladores i l’alliberament final dels lots.
El director d’Assumptes Mèdics de l’àrea de Salut Humana d’Hipra, Stijn Hollemeersch, defensa que la nova versió permet incorporar una altra opció a les estratègies de vacunació i subratlla el paper de la immunització per protegir la població davant de la covid-19.
La nova formulació s’incorporarà així a les opcions disponibles per a la campanya de vacunació de la temporada 2026-2027, en un context en què el coronavirus continua circulant i les vacunes es van actualitzant per adaptar-se a l’aparició de noves variants.
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