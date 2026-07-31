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Més de 200 aspirants a mossos i policies locals de les comarques gironines es graduen a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya

El curs ha arribat al tram final amb 218 alumnes residents a les comarques gironines, mentre que 31 ajuntaments de la demarcació hi han enviat 76 aspirants a agents locals

Un moment de la tradiconal llançada de gorres dels futurs mossos i policies locals al circuit de Montmeló.

Un moment de la tradiconal llançada de gorres dels futurs mossos i policies locals al circuit de Montmeló. / departament d'Interior

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Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Més de 200 futurs mossos d’esquadra i policies locals residents a les comarques gironines han completat el Curs de formació bàsica per a policies de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). En concret, 218 alumnes gironins van arribar al final de la formació, que aquest dijous va celebrar l’acte de lliurament de diplomes de la seva 39a promoció. L'acte va ser presidit per la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon i es va celebrar al Circuit de Catalunya a Montmeló.

Girona és la segona demarcació amb més alumnes residents que van arribar al final del curs. Barcelona concentra 1.287 estudiants, mentre que les comarques gironines en sumen 218, lleugerament per davant dels 212 de Tarragona i molt per sobre dels 71 de Lleida.

Per comarques, la Selva encapçala la promoció gironina, amb 64 alumnes. La segueixen el Gironès, amb 46; el Baix Empordà, amb 43; l’Alt Empordà, amb 30; la Garrotxa, amb 15, i el Ripollès, amb vuit. La Cerdanya i el Pla de l’Estany en comptabilitzen sis cadascuna.

Un moment de l'entrega dels diplomes als futurs policies.

Un moment de l'entrega dels diplomes als futurs policies. / departament d'Interior

31 ajuntaments

La promoció també compta amb una elevada representació de les policies locals de les comarques gironines. Un total de 31 ajuntaments de la demarcació van enviar 76 aspirants al curs, el 16,3% dels 465 futurs agents locals que l’han superat a tot Catalunya.

La Policia Municipal de Girona és el cos gironí amb més aspirants, amb set. A continuació hi ha les policies locals de Castelló d’Empúries i Sant Feliu de Guíxols, amb sis cadascuna; Lloret de Mar, amb cinc, i Blanes i Castell-Platja d’Aro, amb quatre.

També han participat tres aspirants de cadascuna de les policies de l’Escala, Llançà, Olot, Palamós, Puigcerdà i Roses. La Jonquera, Banyoles, Figueres, Llagostera, Riells i Viabrea, Santa Coloma de Farners i Tossa de Mar hi han aportat dos alumnes per municipi.

Un moment de l'acte de lliurament de diplomes als futurs mossos i policies locals durant lacte celebrat al circuit de Montmeló.

Un moment de l'acte de lliurament de diplomes als futurs mossos i policies locals durant lacte celebrat al circuit de Montmeló. / departament d'Interior

Més de 1.700 alumnes

En el conjunt de Catalunya, 1.746 alumnes han superat la formació: 1.281 aspirants a mossos d’esquadra i 465 a policies locals. El curs havia començat amb 1.833 estudiants, de manera que el percentatge global d’aptes ha estat del 95,25%.

Entre els alumnes que han superat el curs hi ha 644 dones, que representen el 36,88% de la promoció. En concret, han obtingut l’apte 532 futures mosses d’esquadra i 112 aspirants a policies locals. La mitjana d’edat de l’alumnat que va arribar al final de la formació és de 29,5 anys.

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El curs va començar l’1 de desembre de 2025, ha tingut una durada de 1.145 hores i s’ha dividit en set mòduls. Els alumnes que han obtingut l’apte afronten ara la fase següent del procés selectiu: un període de pràctiques d’un any, que també serà avaluable i selectiu, segones les dades del del departament d'Interior.

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