Peixos Puignau i Ametller Origen: el mar arriba a taula amb producte fresc i de proximitat
El peix blau, reconegut pel seu elevat contingut en omega-3, és un dels grans protagonistes de l'oferta de qualitat que les peixateries Puignau ofereixen als establiments d'Ametller Origen
El peix blau és un dels aliments més recomanats per mantenir una dieta equilibrada. És una font de proteïnes d'alt valor biològic, així com de minerals com el iode i el seleni, vitamines —especialment les A i D— i greixos saludables.
Espècies com la sardina, el verat, el salmó o la tonyina destaquen pel seu elevat contingut en àcids grassos omega-3, que contribueixen a la salut cardiovascular, ajuden a regular els nivells de colesterol i tenen propietats antiinflamatòries.
La diferència principal amb la resta de varietats és el seu contingut en greix. El peix blau en conté més d'un 5%, fet que explica que també sigui el que aporta una quantitat més elevada d'omega-3. En canvi, el peix blanc o magre —com el lluç, el bacallà, el llenguado o el rap— conté menys d'un 2% de greix, mentre que el peix semigràs —com el besuc, el llobarro, l'orada, la maire, la truita o l'emperador— se situa entre el 2% i el 5%. Tot i aquestes diferències, totes les varietats de peix constitueixen una excel·lent font de nutrients i formen part d'una alimentació saludable.
Per escollir la varietat que millor s'adapta a cada necessitat, és important trobar un establiment que ofereixi una àmplia selecció de peix fresc i de proximitat, a més d'un assessorament personalitzat. Aquesta és, precisament, la filosofia de Peixos Puignau, una empresa familiar que des de fa més de seixanta-cinc anys treballa per acostar el mar al consumidor i orientar-lo a l'hora de triar l'espècie més adequada per a cada recepta o tipus de consum.
Aquest compromís amb la qualitat també es reflecteix en la seva col·laboració amb Ametller Origen, on ha implantat un nou model de peixateria. Es tracta d'un espai més diàfan, que situa el peix al centre com si fos una peça d'artesania i que encaixa amb la filosofia d'Ametller Origen: reivindicar el producte fresc, de proximitat i de qualitat.
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