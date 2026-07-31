Unió de Pagesos reclama al Govern l'augment fins als 20 milions d'euros el pressupost destinat a la gestió forestal
El sindicat alerta que els menys de cinc milions d'euros actuals per a la millora de la xarxa viària i actuacions silvícoles no cobreixen la demanda existent
Unió de Pagesos reclama al Govern que augmenti fins als 20 milions d'euros el pressupost destinat a la gestió forestal sostenible dels boscos de titularitat privada. El sindicat defensa que aquesta dotació permetria atendre totes les sol·licituds presentades i evitar que la manca de recursos sigui un fre a les actuacions de prevenció d'incendis. A més, destaca que aquesta xifra és menys de la meitat del cost estimat de l'extinció de l'incendi de les Gavarres, que calcula en prop de 43 milions d'euros prenent com a referència un cost mitjà d'uns 19.000 euros per hectàrea.
L'organització justifica aquesta reclamació perquè considera insuficient la dotació actual dels ajuts del Programa estratègic de la Política Agrària Comuna (PEPAC) 2023-2027 destinats a la millora de la xarxa viària, les actuacions silvícoles i els sistemes agroforestals. Segons assenyala el sindicat, aquesta línia disposa de menys de cinc milions d'euros per a tot Catalunya, una quantitat que no cobreix la demanda existent. Tanmateix recorda que en convocatòries anteriors s'hi havien destinat fins a 17 milions d'euros i que, tot i així, moltes actuacions van quedar sense executar. Per això, defensa que reforçar la inversió en la preparació dels boscos és essencial per reduir els efectes del canvi climàtic i limitar els danys personals, ambientals i econòmics provocats pels incendis.
Una de les alertes que fa Unió de pagessos és també pel que té a veure amb la situació econòmica del sector forestal, que considera cada vegada menys rendible. Recorda que bona part dels treballs de gestió consisteixen en aclarides de massa forestal i neteges del sotabosc, unes actuacions que sovint no tenen retorn comercial però expressen que aquestes són determinants per reduir la càrrega de combustible vegetal i disminuir el risc que els incendis es propaguin amb gran intensitat.
Dintre aquestes actuacions posen d’exemple l’incendi de les Gavarres, declarat el 3 de juliol a la Bisbal d'Empordà. Segons explica, el foc es va iniciar en una zona forestal no gestionada i va evolucionar ràpidament fins a convertir-se en un incendi de sisena generació, superant la capacitat d'extinció dels Bombers. Quan les flames van arribar a una finca gestionada forestalment, la menor càrrega de combustible i les característiques del terreny van facilitar-ne l'extinció, tot i que la finca també va acabar cremant. L'incendi va afectar unes 2.300 hectàrees.
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