El Bisbe de Girona signa els nomenaments parroquials per al nou curs pastoral
Les designacions responen a les necessitats pastorals de la diòcesi i busquen millorar la distribució de responsabilitats i la continuïtat de la missió evangelitzadora
El bisbe de Girona, fra Octavi Vilà, ha signat aquest divendres, 31 de juliol, els nomenaments parroquials que entraran en vigor el proper 15 de setembre, coincidint amb l'inici del nou curs pastoral. Segons el Bisbat de Girona, les designacions responen a les necessitats pastorals de la diòcesi i tenen per objectiu garantir l'acompanyament de les comunitats parroquials, afavorir una millor distribució de les responsabilitats pastorals i donar continuïtat a la missió evangelitzadora.
Els nomenaments afecten rectors, administradors parroquials, vicaris i preveres adscrits, i comporten també diverses jubilacions canòniques que es faran efectives amb l’inici del ministeri del nou rector.
Pel que fa als nomenaments parroquials, Mn. Sebastià Aupí i Escarrà ha estat nomenat rector de les parròquies de Camallera, Gaüses, Llampaies, Sant Jordi Desvalls, Saus, Vilaür i Vilopriu; i encarregat de Valldevià. Continua amb els altres càrrecs parroquials.
Mn. John William Candelo i Perea ha estat nomenat rector de Vilarnadal. Continua amb els altres càrrecs parroquials.
Mn. Josep Casellas i Matas ha estat nomenat rector d'Arbúcies, Riells de Montseny, Sant Feliu de Buixalleu, Sils i Viabrea. Continua amb els altres càrrecs parroquials.
Mn. Antoni Coll i Casals ha estat nomenat rector d’Amer, Anglès, Bonmatí, la Cellera de Ter, Constantins, Sant Climent d’Amer, Sant Julià del Llor i Sant Martí Sapresa.
Mn. Pere Domènech i Feixas ha estat nomenat rector d'Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta.
Mn. Rafel Felipe i Freije ha estat nomenat rector de Domeny i Sant Gregori, i administrador parroquial d’Adri, la Barroca, Biert, Canet d’Adri, Cartellà, Ginestar, Granollers de Rocacorba, Llorà, Montcal, Sant Aniol de Finestres, Sant Esteve de Llémena, Sant Martí de Llémena, Sant Medir, Santa Maria de Finestres, les Serres i Taialà, i capellà del santuari de Santa Afra.
Mn. Felip Hereu i Pla ha estat nomenat rector de Castellfollit de la Roca. Continua amb els altres càrrecs parroquials.
Mn. Salvador Juanola i Cadena ha estat nomenat rector de Breda, Grions, Gaserans, Hostalric, Massanes i Raminyó. Continua amb els altres càrrecs parroquials, excepte com a rector de Sils.
Mn. Pere Narbón i Font ha estat nomenat rector de les parròquies de Batet, Begudà, Capsec i la Vall del Bac, la Canya, Cogolls, la Cot, les Encies, els Hostalets d’en Bas, Joanetes, el Mallol, la Pinya, les Planes d’Hostoles, les Preses, Puigpardines, Riudaura, el Sallent, Sant Cristòfol les Fonts, Sant Esteve d’en Bas, Sant Esteve d’Olot, Sant Feliu de Pallerols, Sant Iscle de Colltort, Sant Joan les Fonts, Sant Martí del Clot, Sant Miquel de Pineda, Sant Pere Despuig, Sant Pere Màrtir d’Olot, Sant Privat d’en Bas, Sant Roc d’Olot, Sant Salvador de Bianya, Santa Margarida de Bianya i Santa Pau; encarregat de Sant Andreu del Coll i capellà del santuari de la Mare de Déu del Tura d’Olot.
Mn. Jordi Pascual i Bancells ha estat nomenat rector de les parròquies de la Mare de Déu dels Àngels, Santa Maria Assumpta i Sant Joan Baptista de Sant Feliu de Guíxols, Bell-lloc d'Aro, Romanyà de la Selva, Santa Cristina d'Aro i Solius.
Mn. Enric Plantés i Badosa ha estat nomenat rector de Caldes de Malavella, Campllong, Franciac, Riudellots de la Selva i Sant Andreu Salou. Continua amb els altres càrrecs parroquials.
Mn. Josep Puig i Bofill ha estat nomenat rector de Castelló d'Empúries, Pedret i Marzà i Peralada, i administrador parroquial de Cabanes. Continua amb els altres càrrecs parroquials.
Mn. Eduard de Ribot i Martínez ha estat nomenat rector de Llofriu, Mont-ras, Palafrugell i Torrent, i encarregat de Calella de Palafrugell.
Mn. Domènec Valls i Ferrer, sdb ha estat nomenat rector de la parròquia de Santa Eugènia de Ter de Girona.
Mn. Edwin Antonio Vásquez i Palacio ha estat nomenat rector de Fogars de la Selva. Continua amb els altres càrrecs parroquials.
Mn. Miquel Àngel Ferrés i Fluvià ha estat nomenat administrador parroquial de Vilabertran. Continua amb els altres càrrecs parroquials.
P. Gaspar Borda i Bori, O. Carm. ha estat nomenat vicari de les parròquies de Batet, Begudà, Capsec i la Vall del Bac, la Canya, Cogolls, la Cot, les Encies, els Hostalets d’en Bas, Joanetes, el Mallol, la Pinya, les Planes d’Hostoles, les Preses, Puigpardines, Riudaura, el Sallent, Sant Cristòfol les Fonts, Sant Esteve d’en Bas, Sant Esteve d’Olot, Sant Feliu de Pallerols, Sant Iscle de Colltort, Sant Joan les Fonts, Sant Martí del Clot, Sant Miquel de Pineda, Sant Pere Despuig, Sant Pere Màrtir d’Olot, Sant Privat d’en Bas, Sant Roc d’Olot, Sant Salvador de Bianya, Santa Margarida de Bianya i Santa Pau.
Mn. Jean Baptiste Kamman ha estat nomenat vicari de les parròquies de Caldes de Malavella i Riudellots de la Selva. Continua com a vicari de les parròquies de la Catedral - Mare de Déu del Carme i de Santa Susanna del Mercadal de Girona.
Mn. Stannly Cunha dos Santos ha estat nomenat adscrit a les parròquies de Caldes de Malavella i Riudellots de la Selva.
Mn. Jules Gniningan ha estat nomenat adscrit a les parròquies de Caldes de Malavella i Riudellots de la Selva.
Jubilació canònica de rectors
Es jubilen Mn. Jesús Calm i Masó, que continuarà com a adscrit a la parròquia de Sant Esteve d'Olot i com a capellà del santuari de la Mare de Déu de la Salut de Sant Feliu de Pallerols.
Mn. Josep M. Castellà i Marcet, que continuarà com a adscrit a la parròquia de Santa Maria de Banyoles.
Mn. Lluís Costa i Bofill, que fins ara era rector de les parròquies de Camallera, Gaüses, Llampaies, Saus, Vilaür i Vilopriu, i encarregat de Valldevià.
Mn. Enric Costa i Dorca, que fins ara era rector de les parròquies de Domeny, Sant Gregori, Adri, Biert, Canet d'Adri, Ginestar, Montcal, Granollers de Rocacorba, Llorà, Sant Aniol de Finestres, Sant Esteve de Llémena, Sant Martí de Llémena, Santa Maria de Finestres, les Serres, Sant Jordi Desvalls, Cartellà, Sant Medir i Taialà, i capellà del santuari de Santa Afra.
Mn. Joan Güell i Noguer, que fins ara era administrador parroquial de Torrent. És director diocesà de l'associació Grups d'Oració i Amistat.
Mn. Pere Torras i Ferrer, que fins ara era rector de la parròquia de Sant Joan Baptista de Sant Feliu de Guíxols.
Mn. Joan Triadó i Serracant, que fins ara era rector de les parròquies de Breda, Fogars de la Selva, Hostalric, Massanes i Raminyó.
Mn. Miquel Vall-llosera i Demiquels, que continuarà com a adscrit a la parròquia de Sant Esteve d'Olot.
Jubilació canònica de diaques permanents
Mn. Josep Farrerons i Fugarolas, que fins ara era diaca al servei de les parròquies d'Anglès, Bonmatí, Constantins, Sant Julià del Llor, Sant Martí Sapresa, Santa Maria del Coll i Sant Pere d'Osor.
Mn. Miquel Figarola i Pigem, que fins ara era diaca al servei de les parròquies de Celrà, Flaçà, Juià, Sant Joan de Mollet i Sant Llorenç de les Arenes.
- Santiago, propietari d'una vivenda amb 22 anys: 'M'ha costat menys de 50.000 euros i en cinc anys la tindré pagada
- Una guingueta de la Costa Brava es cola a la llista dels 25 millors 'xiringuitos' d'Espanya
- El Govern amplia la jubilació anticipada a onze noves malalties
- Deu platges i cales de la Costa Brava que mereixen una visita
- La Seguretat Social ho confirma: aquests són els jubilats que cobraran fins a un 25% més de pensió a partir del 28 d'agost del 2026
- En estat crític a la Vall Hebron una dona després de caure d'un cavall als Aiguamolls de l'Empordà
- El diagnòstic de Santiago Niño Becerra, economista: “La renda a Catalunya està concentrada”
- Indignació per la pena de presó del conductor que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels