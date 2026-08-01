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Dos casals cívics de les comarques gironines reforcen el seu paper com a refugis climàtics davant la calor intensa

Els casals cívics i comunitaris catalans, incloent-hi els de Blanes i Banyoles, es converteixen en espais de convivència i seguretat davant les altes temperatures estivals.

Centre Cívic de Banyoles, habilitat el mes d'agost com a refugi climàtic

Centre Cívic de Banyoles, habilitat el mes d'agost com a refugi climàtic / Google Maps

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Redacció

Redacció

Banyoles

18 equipaments de tot Catalunya pertanyents al Departament de Drets Socials i Inclusió ofereixen a l’agost espais climatitzats, accessibles i oberts a la ciutadania durant les hores de més calor. Dins d'aquests 18, dos es troben a les comarques gironines. Són els casos del casal cívic de Blanes - Benet Ribas, i el de Banyoles. Ambdòs equipaments, de mateixa manera que la majoria del territori, obriran de dilluns a divendres, d'11.00 a 19.00 hores.

Aquests equipaments estan oberts a tota la ciutadania i desenvolupen una funció especialment rellevant per a les persones grans, els infants, les persones amb problemes de salut i qualsevol persona que necessiti refugiar-se de la calor. Els casals mantenen els seus horaris habituals d'obertura, que coincideixen amb les franges del dia en què les temperatures acostumen a ser més elevades, especialment al migdia.

Més enllà de proporcionar confort climàtic, els casals cívics i comunitaris són espais de convivència, participació i relació comunitària. La seva activitat contribueix a reforçar els vincles socials, prevenir situacions de solitud no desitjada i promoure la cohesió social. Segons el director general d'Acció Comunitària i Innovació Social, Jaume Romero, "els casals cívics i comunitaris són molt més que un espai climatitzat, són equipaments de proximitat que durant els episodis de calor intensa ofereixen un lloc segur i confortable on tothom pot refugiar-se".

La Direcció General d'Acció Comunitària i Innovació Social treballarà de manera coordinada amb els ajuntaments per difondre la disponibilitat dels casals cívics i comunitaris com a refugis climàtics i facilitar que aquest recurs sigui cada vegada més conegut i accessible per al conjunt de la ciutadania.

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Els altres 16 casals cívics

A part dels mencionats casals cívics de Blanes i Banyoles, a Catalunya també es comptarà com a refugi climàtic amb els següents: Reus - La Rambla, Cardona, Balaguer - Eixample, Balsareny, Berga, Terrassa - Ca n'Anglada, la Pobla de Segur, Ponts, Rubí, Tortosa, Alcanar, Sort, Canovelles - Can Palots, Torelló, Igualada - Montserrat i Cervera.

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