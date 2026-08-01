La Costa Brava, una de les zones més afectades per la calor intensa del juliol
Segons el Meteocat, el litoral gironí va registrar entre tres i cinc dies consecutius per sobre dels llindars de perill durant la segona onada que va tenir lloc del 5 al 10 de juliol, situant-se entre les més afectades durant aquell episodi
La Costa Brava va ser una de les zones de Catalunya on la segona onada de calor del mes de juliol es va deixar sentir amb més intensitat. Segons el balanç d'aquest passat mes elaborat pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), el litoral gironí va registrar entre tres i cinc dies consecutius per sobre dels llindars de perill per calor intensa, situant-se entre els territoris més afectats de l'episodi. Més enllà d'aquells dies concrets, el Meteocat assenyala que el juliol d'enguany ha estat el més càlid registrat a Catalunya, superant els de 2022 i 2015, que fins ara encapçalaven els registres. A més, en 171 de les 184 estacions de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) amb dades de temperatura, l'anomalia tèrmica va ser igual o superior als +3 °C, el llindar a partir del qual un mes es considera molt càlid.
En aquest context, d'anomalies hi destaquen a diferents punts de Cataunya uns valors d'entre +5,0 i +5,4 °C. Entre els quals es va recollir a l'estació de Molló-Fabert, al Ripollès, on la temperatura mitjana del juliol es va situar 5,1 °C per sobre de la mitjana climàtica del període 1991-2020, una de les anomalies més elevades de tot Catalunya. També es van registrar anomalies destacades en altres punts del Berguedà, Osona, la Val d'Aran, el Pallars Sobirà i el Vallès Oriental. Segons el Meteocat, aquesta situació va ser conseqüència de la persistència d'una massa d'aire molt càlid procedent del continent africà, afavorida per la presència d'un anticicló, la subsidència i la manca de fluxos horitzontals i verticals significatius.
L'únic episodi de precipitacions
Tot i les altes temperatures i les onades de calor que s’han patit, el mes de juliol també ha comptat amb un episodi de precipitació, concentrat entre el dia 25 i la matinada del 26. Segons el Meteocat, les pluges van arribar arran del pas d’una depressió aïllada en nivells alts, que va provocar tempestes en diferents punts del territori, especialment al litoral i al prelitoral central i nord. Però, diverses localitats gironines també destaquen en aquest aspecte en el balanç del servei de meteorologia. A Arbúcies, es van registrar 46,1 mm, mentre que a Lliurona, se’n van recollir 39,8 mm. Aquests van ser els dos registres de precipitació més elevats recollits pel Meteocat durant l’episodi. A més, Olot, malgrat no destacar per la quantitat total de pluja acumulada, sí que va ser una un dels municipis amb una intensitat de precipitació més remarcable, després de registrar 2,0 mm en només un minut.
L'onada de calor començarà a perdre força
Tot i que la quarta onada de calor de l’estiu comença a perdre força, l’Aemet preveu que les temperatures baixin progressivament durant els pròxims dies, encara que la calor continuarà, ja que aquest dissabte la màxima més elevada de les comarques gironines ha estat a Olot, amb 35 °C, seguida de la Bisbal d’Empordà, amb 34,9 °C, i de Cabanes i Anglès, amb 34,6 °C, fet que demostra que, malgrat l’afluixament previst, les temperatures encara es mantenen altes.
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