Ecologistes qüestionen la licitació de la variant de les Preses i Olot i anuncien recursos
El grup ecologista Salvem les Valls presentarà un recurs contra la pròrroga de la Declaració d'Impacte Ambiental i demanarà mesures cautelars
La Generalitat ha publicat l'anunci de licitació de les obres del projecte constructiu de la Variant de les Preses i Olot, aquest divendres 31 de juliol, per 447,2 milions d’euros. Els treballs començaran a partir de la primavera del 2027, i permetran completar l’eix viari entre Vic i Olot per Bracons. El projecte ha generat un debat encès entre associacions i particulars del territori per l'impacte mediambiental que suposarà.
L'endemà de l'anunci de licitació, s'han alçat algunes veus que s'oposen al projecte, com la del grup ecologista de la garrotxa Salvem les Valls. Des de l'entitat, han mostrat la seva preocupació davant els avenços en el projecte de la variant: "Entenem que la forma escollida per impulsar aquesta licitació dificulta el debat públic i la participació efectiva de la ciutadania. Potser és legal, però costa entendre que sigui coherent amb els principis de transparència i de bona administració que haurien de guiar qualsevol actuació pública, especialment quan afecta un projecte d'un impacte ambiental i territorial tan important".
Salvem les Valls s'han mostrat ferms amb el seu compromís de defensa del territori "amb arguments i les eines que ens ofereix l'estat de dret". Asseguren que no busquen obstaculitzar la infraestructura, però que aquesta presenta mancances ambientals i jurídiques. Per aquest motiu, el grup presentarà el mes de setembre un recurs contra la pròrroga de la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) i demanarà mesures cautelars per retirar l’anunci delicitació de les obres.
"Considerem que la pròrroga de la DIA no és jurídicament justificada perquè les circumstàncies ambientals han canviat de manera substancial respecte de les existents quan es va aprovar el projecte. La declaració de reserva natural de l'aqüífer fluviovolcànic n'és un exemple evident. Quan el territori canvia, també ha de canviar la manera d'avaluar-ne els impactes", declaren els ecologistes.
Afegeixen que "també ens preocupa que l'informe de la pròrroga ja no estableixi un límit màxim d'extracció d'aigua, quan la DIA original fixava un cabal de 350 l/s. Aquesta modificació no és un detall tècnic menor: afecta directament les garanties de protecció d'un recurs estratègic per al futur de la Garrotxa".
Expressen dubtes sobre la gestió del procediment, per la rapidesa amb què s'han succeït la pròrroga de la DIA, l'aprovació dels pressupostos i la publicació de la licitació. "Hauríem esperat més prudència, més debat i una major sensibilitat envers un territori que fa anys que expressa les seves preocupacions", lamenten. Temen que els interessos hagin passat per davant de la protecció dels sòls agrícoles, dels aqüífers i dels espais naturals, en un context d'emergència climàtica.
Tot i que el projecte avança, es mostren confiats: "Cada vegada hi ha més resolucions judicials que recorden que la protecció ambiental no és un tràmit administratiu sinó una obligació legal. Els informes ambientals han de ser rigorosos, actualitzats i suficients per garantir que les decisions públiques es prenen amb totes les garanties".
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