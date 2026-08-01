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Un front de tempestes descarrega amb força al Ripollès i la Garrotxa

Els Bombers de la Generalitat rescaten dos excursionistes sorpresos per la pedregada a Setcases

Imatge de la tempesta caiguda avui a Setcases.

Imatge de la tempesta caiguda avui a Setcases. / @nuriescurri

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ACN

Redacció

Un front de tempestes descarrega amb força aquest dissabte a la tarda a les comarques del Ripollès i la Garrotxa. Protecció Civil alerta que en les pròximes dues hores es poden produir xàfecs intensos, amb pedra i ratxes fortes de vent, en aquestes dues comarques gironines i també al Pla de l'Estany, a Osona, el Berguedà, i el Lluçanès. A les 19.30 hores, sobresurten registres com els 36,3 litres de Molló-Fabert, els 35 litres d'Espinavell o els 47,5 litres de Setcases. També en menor quantitat s'ha registrat els 12,5 de Sant Pau de Segúries, el 4,3 a Olot, 3,5 a la Vall d’en Bas i 2,6 a Anglès.

Precisament, els Bombers han rescatat dos excursionistes sorpresos per la pedregada a Setcases. L'avís s'ha rebut a les 16.55 hores i els afectats estan sans i estalvis. Els Bombers recomanen suspendre les activitats al medi natural al Ripollès, Garrotxa, Berguedà, Osona i Lluçanès.

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