Girona Acull exigeix la protecció dels menors i les persones amb discapacitat que arriben a Ceuta
L'entitat reclama l'aplicació immediata de la normativa vigent per garantir una acollida digna i segura a les persones que han creuat la frontera del Tarajal
Girona Acull ha fet públic avui un manifest en què reclama a l'Estat espanyol i a la Unió Europea l'aplicació immediata de la normativa vigent per garantir una acollida digna i segura a totes les persones que han travessat la frontera del Tarajal durant els darrers dies.
L'entitat denuncia "el col·lapse dels recursos d'acollida a la frontera" i rebutja que la tensió diplomàtica entre Espanya i el Marroc es resolgui a costa dels drets humans de les persones migrants, especialment dels infants. Segons les dades que ha presentat l'entitat, recollides per autoritats de Ceuta, 60 persones han mort ofegades aquest any intentant passar la frontera nedant, de les quals 57 són en l'episodi d'aquesta setmana.
Des de Girona Acull, recorden que la protecció de menors i de persones amb discapacitat en aquestes circumstàncies és una obligació jurídica vinculant, emparada per la Convenció de l'ONU sobre els Drets de l'Infant.
Així mateix, l'entitat demana el reforç urgent dels recursos humans i materials a Ceuta i Melilla, el fi de les devolucions col·lectives o «en calent», i que les relacions entre l'Estat espanyol i el Marroc no es construeixin mai a costa dels drets humans de les persones migrants.
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