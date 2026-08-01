Girona registra el juliol més calid des de 1884
La temperatura mitjana del mes s’ha situat en els 30,0 graus superant en 1,3 l’anterior el rècord del juliol de 2022, quan la temperatura mitjana va ser de 28,7
S'han registrat 29 dies amb màximes superiors als 35 graus
El juliol de 2026 ha estat el mes més càlid a Girona des que es té registre de les observacions meteorològiques, l’any 1884. Segons el meteoròleg gironí Gerard Taulé, la temperatura mitjana a l’observatori de Girona-Sèquia s’ha situat en els 30,0 graus, el valor més alt observat durant qualsevol mes en més de 140 anys de registres a la ciutat. Aquesta xifra supera en 1,3 graus l’anterior rècord, que corresponia al juliol de 2022, quan la temperatura mitjana va ser de 28,7 graus.
A més, la mitjana de les temperatures màximes al mateix observatori ha arribat als 38,0 graus, una dada que també suposa un nou rècord i que supera els 36,8 registrats a Girona-Vall de Sant Daniel durant l’agost de 2003, un dels episodis de calor més intensos viscuts a la ciutat. Les dades dels observatoris també mostren que durant els 31 dies del juliol tant Girona-Sèquia com Salt han registrat temperatures màximes superiors als 30 graus. En aquest mateix observatori gironí s’han comptabilitzat 29 dies amb màximes per sobre dels 35, un nou rècord a la ciutat, ja que l’anterior eren els 27 dies registrats l’agost de 2003 a Girona-Vall de Sant Daniel.
Aquesta situació extrema ha estat provocada per diverses entrades consecutives d’aire molt càlid, que han fet que en poc més d’un mes d’estiu ja s’hagin registrat quatre onades de calor. El primer gran avís es va produir a finals de juny, quan es va activar l’alerta per temperatures extremes a les comarques gironines. Durant el segon episodi, el dia 8 de juliol, es van assolir els 41,9 graus a Girona-Sèquia i els 40,9 graus tant a Salt-centre com a Salt-XOM, segons Taulé. Pocs dies després, una nova punta de calor va fer superar els 42 graus en alguns punts de les comarques gironines, en el que ja era el tercer episodi de calor intensa de l’estiu. Actualment, el territori està immers en la quarta onada, tot i que, segons l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), les temperatures començaran a afluixar a partir d’aquest cap de setmana.
Rècord de nits tropicals
La calor també s’ha mantingut durant les hores nocturnes. L’observatori de Girona-Sèquia ha registrat 28 nits tropicals, en què la temperatura no ha baixat dels 20 graus, dues més que l’anterior rècord del juliol de 2022, quan se’n van comptabilitzar 26. A més, hi ha hagut dues nits tòrrides, amb mínimes iguals o superiors als 25 graus, mentre que a Salt-centre se n’ha registrat una. Així doncs, la temperatura més baixa de tot el juliol a Girona-Sèquia ha estat de 19,4 graus, registrada el dia 5 i, tot i ser el valor més baix del mes, es tracta de la mínima absoluta mensual més alta des de l’inici de la sèrie d’aquest observatori, l’any 2002. A Salt-centre, la mínima absoluta també s’ha registrat el dia 5, amb 18 graus, i també ha estat el valor més elevat des de l’any 1999.
Tot i que el juliol ha estat marcat per diversos rècords, no els ha acabat de batre tots. La temperatura màxima absoluta observada a Girona-Sèquia, de 41,9 graus, s’ha quedat només una dècima per sota del rècord d’un mes de juliol a Girona, fixat en els 42,0 graus de 1982. A Salt, els 40,9 graus registrats el dia 8 tampoc han superat la màxima absoluta, però s’han acostat al màxim de la sèrie, situat en 41,1 graus des del 2015.
A més, durant el juliol d’enguany tampoc s’ha superat el nombre de dies per damunt dels 40 graus de l’agost de 2003, ja que aquest mes se n’han comptabilitzat dos a Girona-Sèquia, mentre que durant aquell agost Girona-Vall de Sant Daniel en va registrar vuit, amb una màxima absoluta de 42,5 graus.
Falta de precipitació
Les temperatures han estat molt elevades perquè també s’hi ha afegit una falta de precipitació molt clara. Aquest fet ha provocat que el mes es convertís en el dotzè més sec a Girona des de 1884, amb tan sols 4 mil·límetres de pluja acumulats a l’observatori de Girona-Sèquia. En altres punts, s’han acumulat 4,3 mil·límetres a Salt-XOM i 4 a Salt-centre, totes elles registrades en un únic dia, que va ser el 25 de juliol.
Protecció Civil i els refugis climàtics
Les diferents onades de calor viscudes durant aquest mes han obligat Protecció Civil a activar i actualitzar, en diversos episodis, les alertes davant les previsions de temperatures extremes. Durant aquests dies, es va recomanar hidratar-se sovint, evitar l’activitat física i l’exposició directa al sol durant les hores centrals del dia, refrescar-se periòdicament i mantenir els habitatges tan frescos com sigui possible.
A més, per combatre aquests episodis, tant Girona com molts altres municipis han posat al servei de la població la xarxa de refugis climàtics. En el cas de Girona, la xarxa municipal es va posar en marxa el mes de juny i està formada per 60 espais interiors i una vintena d’espais exteriors. Entre aquests hi ha zones verdes amb ombra, biblioteques, centres cívics, museus, equipaments municipals, entitats socials, comerços i altres establiments climatitzats, que continuaran servint de refugi contra les altes temperatures que pugui haver-hi aquest mes d’agost.
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