Les carreteres gironines sumen 18 morts en set mesos, deu més que fa un any
Juny i juliol han estat els mesos més negres, amb sis i quatre víctimes d'accident de trànsit, mentre que al conjunt de Catalunya la mortalitat s’ha reduït un 9%
Les carreteres de les comarques gironines han registrat 18 víctimes mortals durant els primers set mesos del 2026, deu més que en el mateix període de l’any passat, quan n’hi va haver vuit. La xifra representa un increment del 125%, en contrast amb la reducció de la mortalitat viària registrada al conjunt de Catalunya.
Els dos últims mesos han estat especialment negres a la província . Sis persones van perdre la vida al juny i quatre més al juliol, de manera que més de la meitat de les víctimes mortals d’enguany s’han concentrat en aquests dos mesos.
Durant el juliol, les quatre víctimes van morir en tres accidents de trànsit mortals. Dues eren motoristes. En el conjunt dels primers set mesos de l’any, quatre de les 18 persones mortes a Girona circulaven en motocicleta.
L’últim accident mortal es va produir el dilluns 27 de juliol a la GI-623, a Viladamat. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 18.03 hores després que dos turismes xoquessin frontalment per causes que encara s’investiguen.
A conseqüència de l’accident, va morir el conductor d’un dels vehicles, un home de 69 anys, veí d’Ogassa. Una passatgera del mateix cotxe, una dona de 76 anys i veïna de Sant Joan les Fonts, va resultar ferida greu i va ser traslladada a l’Hospital Josep Trueta de Girona, on va morir posteriorment.
Dues persones més, el passatger davanter d’aquest vehicle i el conductor de l’altre turisme, van resultar ferides greus i també van ser evacuades al Trueta
La Selva
La Selva és la comarca gironina que concentra més víctimes mortals, amb un total de sis. Girona és, a més, l’única demarcació catalana on la mortalitat ha crescut de manera tan pronunciada: Barcelona ha registrat 34 morts, un 13% menys; Tarragona, 17, cinc menys que l’any passat, i Lleida, 11, vuit menys.
Al conjunt de Catalunya, 80 persones han mort en 76 accidents fins al 31 de juliol, un 9% menys que durant el mateix període del 2025 i un 21% menys que el 2019. També han resultat ferides greus 418 persones, un 15% menys que l’any passat.
Motoristes
Els motoristes són el col·lectiu amb més víctimes mortals, amb 32 morts a Catalunya, cinc més que el 2025. Sumats als nou vianants i cinc ciclistes morts, els usuaris vulnerables representen 46 de les 80 víctimes, el 57,5% del total. El Servei Català de Trànsit ha tornat a demanar prudència davant l’elevada mobilitat de l’estiu i ha recordat els riscos de la velocitat inadequada, les distraccions i el consum d’alcohol o drogues.
En el cas de les comarques de Girona, els motoristes morts s'eleven a quatre enguany, dos d'ells han perdut la vida el mes de juliol.
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