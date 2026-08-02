Un eclipsi solar total que no es repetirà fins d’aquí a 150 anys
Tot i que a la província de Girona el fenomen serà parcial, també es podrà observar i serà aproximadament d’un 99%, mentre que al terç sud de Catalunya serà visible al 100%
El proper 12 d’agost es viurà a Catalunya un eclipsi solar total, un fenomen astronòmic que no succeeix des de 1905. El fenomen es produirà entre les 19:30 h i les 21:00 h en funció de la ubicació. El terç sud català gaudirà d’una visió completa de l’esdeveniment, mentre que la resta del territori podrà veure-ho de manera parcial. Tot i que a la província de Girona l’eclipsi no serà total, també es podrà veure i serà aproximadament d’un 99%. Per tal de poder-lo observar caldrà buscar miradors, camps oberts, terrasses elevades o espais sense muntanyes, arbres ni edificis cap a ponent.
A prop de Girona, un dels llocs on es podrà veure millor serà al santuari dels Àngels. A l’Empordà, Sant Pere de Rodes també serà un bon lloc i Palafrugell és dels municipis amb l’horitzó occidental més net. En canvi, a les zones més encaixonades com algunes valls de la Garrotxa i el Ripollès poden tenir més dificultats perquè el relleu no tapi el Sol. Caldrà utilitzar ulleres homologades per a eclipsis durant tota l’observació, ja que a Girona no hi haurà cap fase de totalitat en què sigui segur mirar directament el Sol.
El Ministeri de Ciència ha impulsat una pàgina web (trioeclipses.es) on, a través d’un visor pensat per utilitzar-se amb el mòbil, es podrà saber com es veurà l’eclipsi des de la ubicació exacta de l’usuari. Activant la càmera i apuntant cap a l’horitzó oest, es podrà comprovar on estarà situat el Sol durant l’eclipsi. També es podrà consultar l’hora d’inici, les diferents fases i el percentatge d’ocultació del Sol. A més, la pàgina web permet comparar emplaçaments i trobar un punt pròxim amb l’horitzó sense obstacles, evitant desplaçaments innecessaris cap a zones massificades.
Fases de l’eclipsi
A les 19.34 h començarà l’eclipsi. La Lluna començarà a interposar-se entre la Terra i el Sol. Amb les ulleres homologades es veurà com apareix una petita «mossegada» al disc solar, que anirà creixent progressivament.
A les 20.28 h es produirà el punt màxim de l’eclipsi. A la ciutat de Girona, la Lluna cobrirà el 98,97% del Sol i només quedarà visible una finíssima falç de llum. A Blanes l’ocultació arribarà al 99,31% i a Lloret de Mar al 99,26%. La llum ambiental disminuirà notablement i adquirirà un aspecte estrany, però no es farà completament de nit. Com que sempre quedarà una petita part del Sol descoberta, des de Girona no es podrà veure la corona solar ni es produirà la foscor pròpia d’un eclipsi total.
Cap a les 20.53 h el Sol es pondrà encara eclipsat. A Girona la posta serà abans que el fenomen astronòmic hagi acabat. Per tant, es veurà una falç solar molt prima descendint fins a desaparèixer darrere l’horitzó.
Observatoris a Girona
A l’Observatori Astronòmic d’Albanyà, a l'Alt Empordà, han organitzat tota una sèrie d’activitats per a nens i adults amb motiu de l’eclipsi on s’han inscrit 138 persones i ja tenen aforament complet. L’astrònom de l’Observatori, Sergio Ferrís, ha explicat que tot i que a Albanyà només es veuran uns 35 o 40 minuts d’eclipsi, projectaran les imatges en directe des del Delta de l’Ebre en una gran pantalla.
Els actes començaran a les 12h, quan es farà una xerrada sobre el sistema solar i l’eclipsi. A les 16:30h han organitzat una activitat on els participants aprendran a construir un coet a través d’un videojoc i simularan l’enviament a la Lluna. A les 17:30h es farà una activitat amb coets impulsats per aigua, pensada per als més menuts, i a les 19h començaran les activitats de l’eclipsi, que aniran acompanyades d’un concert. Després es farà un sopar a l’observatori i es tancarà la nit observant la pluja d’estels. Ferrís destaca que serà la millor nit de l’any per observar els Perseids, ja que hi haurà lluna nova.
Des de l’Associació Astronòmica de Girona, el seu president Jordi Arnella ha explicat que també faran una visualització de l’eclipsi des de l’observatori de Llagostera. Repartiran ulleres, explicaran les normes de seguretat i l’evolució del fenomen a mida que vagi avançant. A més, tindran uns telescopis per veure el Sol en directe i ho projectaran en una pantalla.
Arnella ha demanat que el dia de l’eclipsi ningú no agafi el cotxe «perquè estarà tot col·lapsat» i recomana desplaçar-se al lloc des d’on es vol observar el fenomen «com a mínim un dia abans». «Penseu que a la Península vindran centenars de milers de persones a veure l’eclipsi, més els turistes que ja hi haurà a mitjans d’agost i nosaltres», ha advertit.
Al sud de Catalunya l'eclipsi serà total
Al Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el sud de Ponent l’eclipsi serà total. El Govern ha establert 23 punts oficials d’observació segura, ubicats a 18 municipis, que compleixen «els criteris de seguretat i capacitat». Són espais amplis d’accés i mobilitat segurs, amb bones condicions de visibilitat i amb viabilitat logística i de serveis mínims per a grans afluències de públic.
Els municipis són Alcanar, Altafulla, Amposta, Camarles, Cambrils, Constantí, Gandesa, L’Aldea, L’Ametlla de Mar, les Borges Blanques, Lleida, Montbrió del Camp, Móra la Nova, Reus, Santa Bàrbara, Tarragona, Torredembarra i Valls. El Govern distribuirà 150.000 ulleres homologades de manera gratuïta per seguir l’eclipsi als punts d’observació i Mossos d’Esquadra desplegarà 700 efectius. A més, Trànsit recomana evitar l’AP-7.
Per altra banda, l’eclipsi ja ha tingut un impacte directe en el sector turístic de la zona. Allotjaments, hotels i restaurants han registrat un augment de reserves des de fa mesos, especialment a les zones d’interior, tot i que el sector admet que és difícil quantificar quin percentatge respon exclusivament al fenomen astronòmic i confia que serveixi per promocionar el territori.
A Lleida, l’efecte és més evident perquè l’ocupació hotelera ja supera el 90% en una setmana que habitualment és una de les més fluixes de l’any. La Paeria prepara un ampli dispositiu per atendre els 10.000 visitants que preveu que s’hi desplacin per l’eclipsi.
A Espanya hi haurà tres eclipsis en tres anys
A Catalunya, no es tornarà a produir un eclipsi solar total fins el 17 de novembre del 2180. És a dir, d’aquí a 154 anys. Malgrat que al món hi ha un eclipsi d’aquestes característiques uns dos cops l’any, que es puguin veure des d’un lloc concret costa molt. Tot i així, el 2 d’agost del 2027 se’n produirà un altre al sud d’Andalusia. A Espanya només es farà completament fosc a Ceuta, Melilla, gairebé tota la província de Cadis, bona part de Màlaga i els sectors més meridionals de Granada i Almeria.
El 26 de gener del 2028 es produirà un altre eclipsi però serà anular, no total. És a dir, la Lluna passarà pel centre del Sol, però com que es trobarà més lluny de la Terra i es veurà una mica més petita, no el cobrirà completament. Quedarà visible un cercle brillant al voltant de la Lluna, el conegut «anell de foc», però tindrà lloc arran de l’horitzó i coincidirà amb la posta de sol. Aquesta vegada també, es podrà veure millor des de Tarragona, Lleida i fins i tot Barcelona.
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