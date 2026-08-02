L'eclipsi solar exigeix ulleres homologades per evitar danys visuals permanents a la retina
L'obscuritat parcial a Girona no eximeix de la necessitat d'utilitzar ulleres certificades durant tot el fenomen
Claudia Reyner Ruiz
La proximitat de l’eclipsi solar ha disparat la demanda d’ulleres per observar-lo amb seguretat. Algunes farmàcies gironines asseguren que, tot i no disposar-ne, nombroses persones n’han demanat durant els darrers dies.
Estefania Pelechano, optometrista del Centre Òptic Güell, adverteix que només s’han d’utilitzar ulleres homologades. En cas contrari, es poden provocar danys permanents a la retina. «Sobretot s’ha de vigilar amb els nens, no mirar el Sol directament i fer servir protecció», remarca.
L’oftalmòleg de l’Hospital Josep Trueta de Girona, Joaquim Tarrús, coincideix amb l’optometrista i afegeix que, tot i que a Girona no hi haurà obscuritat total durant l’eclipsi, les ulleres s’han de portar posades en tot moment mentre s’observi el fenomen.
Pel que fa a l’homologació de les ulleres, aquesta ve determinada per la norma de l’Organització Internacional de Normalització (ISO). Per identificar que són correctes, han de mostrar la referència ISO 12312-2:2015 o ISO 12312-2, el marcatge CE, el nom del fabricant, les instruccions d’ús i les advertències. La Societat Catalana d’Oftalmologia (SCOFT) alerta que aquestes ulleres filtren el 99,99% de la llum i recorda que les ulleres de sol en deixen passar entre el 8% i el 18%, una diferència que representa milers de vegades més protecció.
Lesions oculars
Mirar el Sol durant un eclipsi sense protecció pot generar el que s’anomena retinopatia solar. La SCOFT explica que es tracta d’una lesió per fototoxicitat a la part central de la retina, anomenada fòvea, que pot provocar pèrdua de visió.
En aquests casos, Tarrús apunta que gairebé sempre afecta els dos ulls alhora i que els principals símptomes apareixen en forma de taques negres, anomenades escotomes, o de pèrdua de visió. La lesió incideix en la part central de la retina i els símptomes solen aparèixer entre dues i sis hores després de l’exposició.
En la majoria dels casos, els pacients es recuperen totalment o parcialment un mes després de la lesió, però des de la SCOFT recalquen que les lesions poden arribar a ser permanents.
El principal risc durant un eclipsi radica en la falsa sensació de seguretat que es genera durant la primera fase. En estar el Sol cobert parcialment per la Lluna, la lluminositat disminueix i anul·la el reflex natural d’apartar la mirada. No obstant això, la radiació solar nociva continua incidint amb la mateixa intensitat.
«El problema és que el dolor a la retina no fa mal, ja que aquesta no té receptors. Si una persona pateix cremades a la retina provocades per la radiació, no sentirà cap dolor ni molèstia immediata i pensarà que pot continuar mirant-lo i exposant-se", afirma Alicia Escuer, directora tècnica i de formació d’Òptica & Audiologia Universitària.
No utilitzar altres mètodes
Joaquim Tarrús informa que no es recomana utilitzar mètodes no homologats com les màscares de soldadura, les radiografies o el vidre fumat, ja que «no se sap si funcionen al 100%».
Pel que fa a les càmeres, comenta que és estrany que els sensors quedin malmesos, però que pot passar. En cas de voler fotografiar l’esdeveniment, l’oftalmòleg subratlla que no s’ha de mirar el Sol a través de la càmera sense protecció, ja que aquesta pot fer un efecte de lupa i empitjorar la lesió.
Tot i això, existeixen filtres solars específics per a càmeres, telescopis i prismàtics. Aquests filtres permeten observar el fenomen directament des del visor de l’aparell.
Recomanacions
Per poder veure l’eclipsi amb seguretat, la SCOFT emet les indicacions següents:
- Cal desconfiar de l’etiquetatge borrós i comprovar l’origen i la certificació de fabricació.
- És important revisar que els filtres de les ulleres no estiguin ratllats ni trencats.
- S’ha de vigilar que els infants segueixin el protocol de seguretat.
- No s’ha d’intentar caminar amb les ulleres posades, per evitar caigudes.
- No s’ha de mirar a través de prismàtics o telescopis sense filtres solars certificats col·locats als oculars.
- Es poden fer servir mètodes indirectes de visualització, com la projecció del Sol a través d’un telescopi sobre una làmina.
- En cas d’eclipsi parcial, és important no retirar les ulleres durant tota l’observació. En cas d’eclipsi total, es poden treure durant la fase d’ocultació completa del Sol, que tindrà una durada aproximada d’un minut, però s’han de tornar a posar abans que el Sol reaparegui.
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