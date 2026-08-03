Una denúncia a Girona porta Anticorrupció a investigar si hi va haver delicte en les ajudes de la Dgaia
La investigació parteix de l’alerta contra la Fundació Resilis per ajuts a joves que ja no vivien a Catalunya i suposades places d’allotjament fantasma
Una denúncia sobre possibles irregularitats en la gestió d’ajudes i allotjaments per a joves extutelats relacionats amb la Fundació Resilis a Girona ha acabat derivant en una investigació de la Fiscalia Anticorrupció sobre l’antiga Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (Dgaia). El ministeri fiscal haurà de determinar si els fets responen a deficiències administratives o si poden constituir algun delicte
El cas va esclatar el gener del 2025 arran de la denúncia d’un treballador del tercer sector que havia detectat possibles irregularitats en les prestacions econòmiques i els recursos habitacionals destinats a joves extutelats. El denunciant està protegit per l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), que va obrir dos expedients separats per analitzar els fets. Segons explica ACN, una de les situacions denunciades era la d’un jove que rebia simultàniament una prestació econòmica i una plaça d’habitatge malgrat que feia mesos que vivia i treballava a València. La informació recollida també assenyala que la fundació encarregada de gestionar les ajudes l’havia canviat de pis amb l’argument que estava buscant feina, tot i que ja treballava fora de Catalunya.
El març passat, la Fiscalia Anticorrupció va demanar la col·laboració d’Antifrau en les dues investigacions. Segons informa El Periódico, el fiscal encarregat de les indagacions va sol·licitar a l’organisme les actuacions fetes tant sobre les prestacions econòmiques com sobre els pagaments a entitats que gestionaven habitatges a Girona.
Deficiències en el control dels ajuts
El primer expedient d’Antifrau analitzava el control dels ajuts econòmics concedits a joves extutelats davant la sospita que algunes prestacions s’haguessin continuat pagant a persones que ja no vivien a Catalunya. L’OAC ja ha tancat aquesta investigació i ha entregat l’informe i la documentació a la fiscalia. Segons El Periódico, Antifrau no ha acreditat l’existència de frau, tot i que sí que ha detectat incompliments i deficiències en el seguiment i el control de les ajudes. L’informe considera que caldria comprovar si hi va haver mancances en el compliment dels contractes entre la Dgaia i les entitats col·laboradores i en la supervisió exercida per l’administració.
La fiscalia haurà de valorar ara si aquestes deficiències es limiten a irregularitats administratives o poden tenir rellevància penal. Si apreciés indicis de delicte i identifiqués possibles responsables, podria portar els fets davant d’un jutjat.
Habitacions buides cobrades com a ocupades
El segon expedient se centra en les suposades places fantasma en pisos destinats a joves extutelats. Segons ACN, tres treballadores van denunciar que una entitat cobrava de la Generalitat per places d’allotjament malgrat que hi havia habitacions buides.
L’agència assenyala que Antifrau encara analitza una gran quantitat de documentació i no ha arribat a cap conclusió sobre aquesta branca del cas. Tampoc ha entregat encara l’expedient a la fiscalia, que manté obertes les indagacions sobre els dos assumptes.
El cas coincideix amb un informe de la Sindicatura de Comptes que va concloure que el Departament de Drets Socials havia pagat indegudament 167,56 milions d’euros en prestacions econòmiques entre el 2016 i el 2024. Segons recull ACN, 4,7 milions corresponien a pagaments indeguts relacionats amb les prestacions per a joves extutelats.
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