El Consorci de les Gavarres traça el full de ruta després de l’incendi: retirarà els arbres de risc i repararà els camins afectats
Les primeres actuacions començaran aquesta tardor i també prioritzaran la protecció del sòl davant el risc d’erosió
El Consorci de les Gavarres ha començat a definir el full de ruta per restaurar el massís després de l’incendi forestal del 3 de juliol, que va afectar 2.183,72 hectàrees. Les primeres actuacions començaran aquesta tardor amb la retirada d’arbres que representin un risc a l’entorn de la carretera de la Ganga i de les pistes principals, la reparació dels camins afectats pels treballs d’extinció i la reposició de la senyalització malmesa.
Aquestes mesures es van abordar en una sessió extraordinària del Consell Plenari del Consorci, amb representants de la Generalitat, la Diputació de Girona, els ajuntaments afectats i les associacions de propietaris forestals. La trobada va servir per avaluar els danys provocats pel foc i establir les prioritats per recuperar la zona cremada.
Una de les principals preocupacions és la conservació del sòl. El 52% de la superfície afectada es troba en pendents superiors al 35%, fet que incrementa el risc d’erosió. Paral·lelament, el Consorci encarregarà la redacció d’un pla integral que haurà d’orientar les futures línies d’ajuts de la Generalitat per retirar els arbres que no siguin viables i recuperar el potencial forestal de les finques.
Més de 2.100 hectàrees afectades
Segons les dades provisionals presentades pel subdirector general de Boscos, David Meya, el 94,44% de la superfície cremada es troba dins d’espais protegits com el PEIN de les Gavarres i la Xarxa Natura 2000. Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura és el municipi més afectat, amb el 66,7% del terreny cremat, seguit de la Bisbal d’Empordà, Calonge i Santa Cristina d’Aro. Les suredes, un dels hàbitats més representatius del massís, suposen el 74,5% de la superfície afectada. Els tècnics van destacar que la gestió forestal i les inversions en prevenció dels darrers anys, superiors als dos milions d’euros, van facilitar el control del foc i van evitar que arribés a superar les 7.000 hectàrees.
Preparar el massís per a nous incendis
El Consorci també planteja recuperar espais oberts per diversificar el paisatge, millorar la xarxa de punts d’aigua i actuar en setanta quilòmetres d’eixos viaris prioritaris. El president de l’organisme, Dani Encinas, va advertir que la recuperació «no serà una cursa de velocitat», sinó un procés sostingut per restaurar els valors ecològics i preparar millor el massís davant de futurs incendis. Tota la superfície afectada és de propietat privada, per la qual cosa el Consorci considera imprescindible mantenir la coordinació entre les administracions i els propietaris forestals.
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