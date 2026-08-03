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Diari de Girona impulsa el primer Fòrum dels Municipis

La jornada, que se celebrarà el 16 de setembre a l’Auditori Palau de Congressos de Girona, comptarà amb la presència d’alcaldes i experts per analitzar reptes compartits

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Forum dels Municipis

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Redacció

Redacció

Girona

La vida a les comarques gironines s’explica a través de la realitat dels seus municipis. D’acord amb la seva vocació local i hiperlocal, Diari de Girona i Prensa Ibérica organitzen el 16 de setembre la primera jornada que reuneix el món local català per debatre sobre els seus reptes. La jornada se celebrarà durant tot el matí a l’Auditori Palau de Congressos de Girona.

El Fòrum dels Municipis neix amb la voluntat de convertir-se en un espai estable de debat, reflexió i col·laboració al voltant del municipalisme, amb la participació d’alcaldes, regidors, representants de les diferents administracions, experts, empreses i entitats vinculades a la gestió i al desenvolupament local.

La trobada vol posar en valor els reptes específics dels municipis gironins i explorar solucions innovadores i estratègies de futur que permetin impulsar-ne el desenvolupament econòmic i social. També pretén facilitar l’intercanvi d’experiències entre municipis de dimensions i característiques diferents i afavorir la col·laboració entre el sector públic i el privat.

L'assistència a la jornada és gratuïta però cal inscripció prèvia.

INSCRIU-TE A LA JORNADA

El programa, que encara no està tancat definitivament, combinarà ponències, diàlegs, taules rodones i espais de networking. Els debats giraran al voltant de quatre grans àmbits: la transformació de les ciutats i els plans de barris; les infraestructures i la mobilitat; la seguretat i el benestar comunitari, i la construcció de ciutats sostenibles, amb una atenció especial a la gestió de l’aigua, els residus i els serveis urbans.

La jornada permetrà conèixer les experiències i els projectes que desenvolupen diferents ajuntaments, així com els obstacles que han d’afrontar les administracions locals en qüestions com l’habitatge, la cohesió social, la mobilitat, la sostenibilitat, la digitalització o la prestació dels serveis públics.

Entre els participants hi haurà alcaldes i regidors de les comarques gironines, que compartiran els reptes específics dels seus municipis, i especialistes en polítiques municipals, governança local, tecnologia i innovació. També es preveu la presència de representants d’administracions supramunicipals, responsables tècnics, empreses i agents socials.

Un dels objectius del fòrum és abordar el paper de la col·laboració publicoprivada en la modernització dels municipis i en el desenvolupament de nous serveis i infraestructures. En aquest sentit, les empreses participants podran aportar la seva experiència en àmbits com la gestió de l’aigua, el mobiliari urbà, la mobilitat, la transformació de l’espai públic o la implantació de solucions tecnològiques.

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El Fòrum dels Municipis compta amb el patrocini de GBI, Benito Urban i Aqualia, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i els ajuntaments de Girona, Olot, Lloret de Mar, Banyoles, Roses, Sant Feliu de Guíxols, l’Escala i Camprodon.

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