Josep Maria Aguirre entra a formar part de la Comissió Jurídica Assessora del Govern
L'executiu ha renovat els principals òrgans consultius en matèria jurídica i estatutària
El Govern ha renovat els principals òrgans consultius en matèria jurídica i estatutària i ha incorporat el figuerenc Josep Maria Aguirre a la Comissió Jurídica Assessora, juntament amb Manuel Mallo Gómez i Belén Noguera de la Muela.
Segons l'executiu, les incorporacions reforcen dos dels principals òrgans consultius de la Generalitat amb "professionals de reconeguda trajectòria en el dret públic, l’activitat legislativa, l’assessorament institucional i la docència universitària".
El Govern destaca que Aguirre combina "una destacada trajectòria universitària amb una àmplia experiència en responsabilitats de direcció dins l’Administració de la Generalitat". Doctor en Dret i professor titular de Dret Administratiu a la Universitat de Girona, ha exercit, entre altres càrrecs, com a secretari general d’Economia i Hisenda, president de l’Institut Català de Finances i director general del Patrimoni.
La Generalitat considera que la seva especialització en dret administratiu, urbanisme, ordenació del territori i dret ambiental, juntament amb la seva participació en la redacció de projectes legislatius estratègics (com l'Avantprojecte de la Llei de territori i l'Avantprojecte de la Llei d'ordenació del litoral) "permetrà incorporar una visió especialment valuosa en l’anàlisi de les polítiques públiques i dels instruments normatius de la Generalitat".
La renovació es fa d’acord amb el sistema de renovació periòdica previst per la Llei de la Comissió Jurídica Assessora, que estableix mandats de sis anys renovables i una renovació per terços de l’òrgan, format per quinze membres, cada dos anys. Ara el Govern ha aprovat la renovació d’un terç dels seus membres.
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