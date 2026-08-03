Mossos i policies locals intensifiquen els controls de velocitat a les comarques de Girona
La campanya es desplega del 3 al 9 d’agost en carreteres i vies urbanes
Els Mossos d’Esquadra i les policies locals reforcen aquesta setmana els controls de velocitat a les carreteres i als municipis de les comarques gironines. La campanya, coordinada pel Servei Català de Trànsit (SCT), ha començat aquest dilluns, 3 d’agost, i s’allargarà fins diumenge, dia 9.
L’operatiu se centrarà a detectar conductors que superin els límits de velocitat tant a la xarxa interurbana -en carreteres principals i secundàries- com a les vies urbanes dels municipis que participin en la campanya.
Trànsit recorda que circular massa de pressa incrementa el risc de patir un accident i n’agreuja les conseqüències. En l’àmbit urbà, l’excés de velocitat representa un perill especial per als col·lectius més vulnerables, principalment els vianants i els ciclistes.
La campanya comportarà un increment de la presència policial i de la vigilància amb radars. L’SCT també disposarà dels radars en remolc, que es poden desplaçar i instal·lar temporalment en diferents trams, i del radar aerotransportat Falcó, que permet detectar infraccions des de l’aire.
Més de 33.500 denúncies en una setmana
La mateixa campanya duta a terme l’any passat va acabar amb 33.574 conductors denunciats per excés de velocitat al conjunt de Catalunya. Dues de les infraccions es van tramitar per la via penal.
La xifra equival a una mitjana de gairebé 4.800 denúncies diàries durant els set dies de controls. Segons Trànsit, aquests dispositius permeten reduir les velocitats excessives i prevenir accidents en punts de la xarxa viària on la sinistralitat es troba més dispersa.
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