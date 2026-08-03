Olot torna a oferir allotjament de lloguer per als estudiants dels centres educatius de la ciutat del curs 2026-2027
L’Ajuntament d’Olot obre el termini de sol·licitud fins al 21 d’agost, amb 3 habitatges complets i 5 habitacions amb espais comuns compartits
L’Ajuntament d’Olot torna a oferir habitatges i habitacions de lloguer al carrer dels Sastres perquè puguin fer-ne ús els estudiants majors de 18 anys que cursin una formació en algun dels centres educatius de la ciutat en el curs 2026-2027. Les sol·licituds romandran obertes fins al 21 d'agost, i es poden fer arribar de manera telemàtica, o presencialment a l'Oficina Local d'Habitatge. L’any passat, el consistori ja va posar a lloguer aquests immobles dins del marc del Projecte de Regeneració del Nucli Antic d’Olot.
L’any passat es van oferir 8 habitatges, 4 d’ells d’una sola habitació i 4 de dues habitacions amb espais comuns compartits que es van omplir amb estudiants provinents d’arreu de Catalunya. Enguany, la meitat dels estudiants que hi ha viscut el darrer any, repeteix i, per això, estan disponibles 3 habitatges complets i 5 habitacions amb espais comuns compartits.
Els contractes són d’11 mesos, cobrint així tot el curs acadèmic 2026-2027. Pel que fa a les seves característiques, van des dels 39,97 fins als 81,58 m² amb preus de lloguer d’entre 215 i 474 €, donant compliment a la normativa vigent dels contractes de lloguer d’habitatge en zones tensionades, com és el cas d’Olot.
L'elecció dels llogaters es farà mitjançant sorteig públic entre tots els sol·licitants i, alhora, es crearà una llista d’espera que també s’ordenarà per sorteig. Per poder participar en aquest procés i fer la sol·licitud cal tenir entre 18 i 25 anys, estar matriculat en el curs acadèmic 2026-2027 a qualsevol dels centres educatius del municipi, i disposar d'ingressos mínims.
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