La Regió Policial de Girona arriba al màxim històric d’efectius amb 2.107 mossos
Les noves convocatòries eleven la plantilla un 11,5% en una regió marcada per les jubilacions, tot i que seguretat ciutadana guanya 47 efectius fins al 2025
La Regió Policial de Girona ha arribat als 2.107 agents dels Mossos d’Esquadra, la xifra més elevada de la sèrie estadística disponible. La plantilla oficial ha crescut en 218 efectius durant els últims quatre anys, després de passar dels 1.889 policies del 2022 als 2.107 comptabilitzats aquest 2026. L’augment és de l’11,5%.
Les xifres més recents consten en una resposta de la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, a diverses preguntes parlamentàries formulades pel diputat del PP Juan Fernández. La plantilla dels Mossos a Girona es va mantenir en 1.889 agents entre el 2022 i el 2023, va pujar fins als 1.929 el 2024, va fer un salt fins als 2.071 el 2025 i aquest any ha sumat 36 efectius més.
Aquest creixement s’explica, en bona part, per la successió de noves convocatòries de Mossos impulsades durant els últims anys i després de llargs períodes sense fer-se'n.
Les incorporacions, però, no representen íntegrament un reforç net. Interior assenyala que les dades de plantilla estan condicionades per les jubilacions dels Mossos, les baixes, les excedències, els concursos de promoció i provisió i l’arribada de les noves promocions. Les xifres publicades són, per tant, el saldo resultant de totes les entrades i sortides que es produeixen al cos.
Aquest factor té una incidència especial a Girona, la regió policial més antiga de Catalunya. El desplegament territorial del cos a les comarques gironines es va iniciar durant els anys noranta i la Regió Policial es va constituir formalment el 1997. Molts dels agents i comandaments que van protagonitzar aquella etapa han arribat durant els últims anys a la jubilació o han passat a segona activitat, fet que obliga a combinar l’ampliació de la plantilla amb el relleu dels efectius més veterans.
El relleu ja s’ha fet visible aquests últims mesos per exemple, entre els comandaments de diverses comissaries. Figueres, Sant Feliu de Guíxols, Olot i l’Àrea Regional de Trànsit han viscut o tenen previstos canvis al capdavant, després dels relleus que ja es van produir l’any passat a Blanes i a l’Oficina Policial de l’Escala.
Girona és la regió policial catalana on més ha crescut percentualment la plantilla durant aquest període. Per darrere se situen l’Alt Pirineu i Aran, amb un increment del 10,1%; la Regió Metropolitana de Barcelona, amb un 9,8%, i la Metropolitana Sud, amb un 9,5%. En nombres absoluts, però, Barcelona i la Metropolitana Sud han incorporat més efectius.
Seguretat ciutadana
El creixement global tampoc s’ha traslladat amb la mateixa intensitat a les unitats de seguretat ciutadana, encarregades del patrullatge, l’atenció d’incidents i el servei policial ordinari. Aquestes unitats tenien 1.103 agents el 2022 i en sumaven 1.150 el 2025, l’últim exercici tancat facilitat per Interior. Són 47 efectius més, un increment del 4,3%, molt inferior a l’augment del conjunt de la regió.
De fet, la seguretat ciutadana va perdre agents durant els primers anys de la sèrie. Va passar dels 1.103 efectius del 2022 als 1.099 del 2023 i als 1.094 del 2024. La recuperació es va concentrar el 2025, quan aquestes unitats van sumar 56 agents en un sol any. En el mateix període, la plantilla global de la regió va créixer en 182 policies.
Futur increment
Interior adverteix que les xifres encara poden variar amb les noves promocions. La 32a, formada per 721 efectius, ha acabat la fase de pràctiques, mentre que la 33a, integrada per aproximadament 1.300 agents, té previst iniciar-les durant la primera setmana d’agost. La resposta no concreta quants d’aquests policies seran destinats a les comarques gironines.
El Govern tampoc facilita les dades desglossades per municipis. Interior argumenta que els mossos no estan adscrits directament a una població concreta, sinó a les diferents àrees bàsiques policials, que agrupen diversos municipis i organitzen territorialment les unitats de seguretat ciutadana.
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