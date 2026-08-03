Unes rèpliques virtuals del Ter i la Tordera permetran predir la quantitat i la qualitat de l'aigua a les seves conques
El Centre d'Estudis Avançats de Blanes està desenvolupant un projecte que crea «bessons digitals» dels rius per generar prediccions fiables i anticipar-se als impactes del canvi climàtic
El Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB) ha desenvolupat un projecte que crea rèpliques virtuals dels rius Ter i Tordera per tal de predir la quantitat i qualitat de l’aigua a les seves conques. Finançat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i coincidint amb el primer any d’execució, el projecte Nereida ha publicat les primeres eines operatives de predicció de cabals i d’instrusió d’aigua salada.
El projecte vol oferir prediccions fiables a escales estacionals de fins a set mesos i a llarg termini (entre 1 i 10 anys), per reforçar la capacitat d’anticipar-se als impactes del canvi climàtic sobre els recursos hídrics. Segons els investigadors, la principal novetat de Nereida és l’enfocament en uns horitzons temporals de predicció que han estat molt poc treballats en el sector de l’aigua, «malgrat que són precisament els que tenen més utilitat des d’un punt de vista de gestió, ja que permeten la planificació». Aquesta informació és rellevant i útil en la gestió de l’aigua, i una eina que podran aplicar l’ACA i altres organismes interessats.
Un any després de posar-se en marxa, l'equip ja ha publicat les primeres eines operatives. A través de la pàgina web del projecte, es pot consultar la predicció dels cabals del Ter i la Tordera per als propers set mesos i el volum dels embassaments de Sau i Susqueda. També s'inclouen el seguiment i la simulació de la intrusió d’aigua salada a les desembocadures dels dos rius, clau per gestionar l'afectació a l’agricultura.
«Nereida representa un pas important cap a una gestió de l'aigua a Catalunya basada en l’anticipació, no en la reacció. Les eines que estem construint permetran a l'ACA i altres actors del cicle de l’aigua fer front a escenaris climàtics cada cop més complexos -incloses les sequeres prolongades- amb un horitzó de predicció superior al que es tenia fins ara, cosa que farà possible una millor planificació», explica Rafael Marcé, investigador científic del CEAB.
Un altre dels trets distintius de Nereida és el model de co-creació: les eines es dissenyen conjuntament amb els equips tècnics de l'ACA i d’altres institucions i empreses relacionades amb la gestió hídrica, «per garantir que responguin a necessitats reals de gestió». El projecte, que des del juliol de 2025 treballa per posar la predicció científica avançada al servei de la gestió hídrica de Catalunya, durarà fins al juny de 2028 i compta amb un finançament d’uns 325.000€.
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