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4a pedalada solidària Everesting als Àngels

El proper dissabte 26 de setembre torna la 4a edició de l'Everesting als Àngels, un repte ciclista i solidari obert a tothom

Ciclistes a la carretera dels Àngels

Ciclistes a la carretera dels Àngels / Fundació SERGI

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Redacció

Redacció

L'Everesting als Àngels és un esdeveniment que combina esport i solidaritat. Les persones participants podran escollir entre diferents reptes d'ascensió en bicicleta a la muntanya dels Àngels, basats en la filosofia de l'Everesting, un desafiament mundial que consisteix a completar tantes ascensions com siguin necessàries fins a aconseguir l'alçada equivalent de l'Everest (8.848 metres).

El dissabte 26 de setembre de 2026, de 8.00 h a 12.00 h es tallarà l'accés a la via per tal que aquesta sigui d'ús exclusiu per als participants. L'hora d'ascens serà flexible dins dels horaris en que es tanca el pas.

L'esdeveniment s'obrirà a participants de totes les edats, que podran anar-hi sols o en grups de fins a 10 persones. El desnivell es podrà repartir entre l'equip per tal de fer el repte més fàcil.

En l'edició passada hi van participar prop de 150 ciclistes i 7 equips diferents.

Everest

22

446

8.848 m

Mont Blanc 

12

243

4.807 m

Pedraforca

6

122

2.506 m

Vallter

3

61

1.120 m

Rocacorba

2

40

991 m

Àngels

1

20

409 m

Mig Àngels

mitja ascensió

10

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