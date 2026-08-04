4a pedalada solidària Everesting als Àngels
El proper dissabte 26 de setembre torna la 4a edició de l'Everesting als Àngels, un repte ciclista i solidari obert a tothom
L'Everesting als Àngels és un esdeveniment que combina esport i solidaritat. Les persones participants podran escollir entre diferents reptes d'ascensió en bicicleta a la muntanya dels Àngels, basats en la filosofia de l'Everesting, un desafiament mundial que consisteix a completar tantes ascensions com siguin necessàries fins a aconseguir l'alçada equivalent de l'Everest (8.848 metres).
El dissabte 26 de setembre de 2026, de 8.00 h a 12.00 h es tallarà l'accés a la via per tal que aquesta sigui d'ús exclusiu per als participants. L'hora d'ascens serà flexible dins dels horaris en que es tanca el pas.
L'esdeveniment s'obrirà a participants de totes les edats, que podran anar-hi sols o en grups de fins a 10 persones. El desnivell es podrà repartir entre l'equip per tal de fer el repte més fàcil.
En l'edició passada hi van participar prop de 150 ciclistes i 7 equips diferents.
Everest
22
446
8.848 m
Mont Blanc
12
243
4.807 m
Pedraforca
6
122
2.506 m
Vallter
3
61
1.120 m
Rocacorba
2
40
991 m
Àngels
1
20
409 m
Mig Àngels
mitja ascensió
10
200 m
- El cadàver trobat en un contenidor de Lloret correspon a un veí de 30 anys
- Així és Madring, el circuit que li va treure el Gran Premi d’Espanya de Fórmula 1 a Montmeló
- Els Mossos rescaten un nedador temerari davant el Port Olímpic i descobreixen que és un maltractador en cerca i captura
- Investiguen una agència de viatges gironina per un possible cas d'estafa
- Activen els avisos de pluges torrencials davant l'arribada de forts xàfecs acompanyats de tempesta
- Un supermercat xilè prepara la seva arribada a Europa des de Vilablareix
- Necrològiques del 3 d'agost de 2026
- La Federació de Comerciants de Salt alerta d'una concentració excessiva d'establiments de restauració al municipi