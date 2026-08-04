La caiguda d’arbres provoca guspires en un cablejat i talla dues carreteres a Ribes de Freser
Els Bombers han actuat durant la nit al nucli de la Bruguera i aquest matí han retirat un altre arbre de la GIV-5217
Els Bombers de la Generalitat han rebut dos avisos en les últimes hores per la caiguda d’arbres a Ribes de Freser. Els incidents s’han produït entre la nit d’aquest dilluns i el matí d’aquest dimarts i han obligat a tallar preventivament dues carreteres.
El primer avís s’ha rebut cap a tres quarts d’onze de la nit a la zona del nucli de la Bruguera. Diversos arbres havien caigut damunt d’un cablejat i havien provocat guspires als cables elèctrics.
Davant del risc que podia comportar la situació, s’ha tallat la carretera de manera preventiva. Dues dotacions dels Bombers s’han desplaçat fins al lloc, han confirmat els fets i han retirat els arbres. També han avisat la companyia responsable del cablejat perquè se’n fes càrrec.
El segon incident s’ha produït cap a dos quarts de set del matí d’aquest dimarts. Un arbre ha caigut al mig de la carretera GIV-5217, també a Ribes de Freser, i ha obstaculitzat la circulació.
Els Bombers han retirat l’arbre de la calçada i han deixat la via novament transitable. No consten persones ferides en cap dels dos incidents.
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