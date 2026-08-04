Junts formalitza la petició perquè Orriols deixi de dirigir la Policia Local mentre la seva filla hi treballi
El partit demana que l'alcaldessa delegui les competències a un altre regidor
El grup municipal de Junts per Ripoll ha registrat aquest dimarts una petició formal a l'Ajuntament perquè l'alcaldessa, Sílvia Orriols, deixi les competències de Seguretat Ciutadana i de direcció de la Policia Local mentre la seva filla hi treballi i les delegui en un altre regidor. Després que la filla d'Orriols s'incorporés al cos policial aquesta setmana, Junts ha presentat formalment al registre de l'Ajuntament la proposta, plantejada en el ple municipal de la setmana passada. "No demanem que Sílvia Orriols deixi de ser alcaldessa ni que renunciï a competències que no tenen res a veure amb aquest cas. Demanem que no dirigeixi políticament la Policia Local mentre la seva filla hi treballi com a agent", ha dit Junts en un comunicat.
En la seva petició, Junts demana que la delegació de competències inclogui tot allò que sigui legalment delegable, les atribucions relatives a la prefectura, la direcció política i la gestió de la Policia Local.
Segons el partit, no es tracta de qüestionar "la professionalitat, la capacitat ni els mèrits" de la filla d'Orriols ni dels comandaments de la Policia Local, sinó de "què ha de fer l'alcaldessa quan una familiar directa passa a treballar en un servei que ella dirigeix políticament".
En aquest sentit, Junts per Ripoll recorda que amb la incorporació de la filla d'Orriols es poden produir decisions "d'organització del servei, destinacions, torns, permisos, vacances, formació, avaluació, promoció, retribucions, reconeixements o eventuals procediments disciplinaris" que podrien ser qüestionades.
Per Junts, abstenir-se puntualment, com planteja Orriols, "no és la solució més garantista quan el potencial conflicte és conegut i previsible".
"La millor manera de protegir l'Ajuntament, la Policia Local, els seus comandaments, la mateixa alcaldessa i també la seva filla és establir una separació clara: una cosa és ser alcaldessa de Ripoll i una altra dirigir políticament el cos policial on treballa la teva filla", assegura Junts per Ripoll.
En cas que Orriols rebutgi la delegació de competències, Junts ha demanat a la secretaria municipal que faci un informe sobre les competències susceptibles de delegació, l'abast del deure d'abstenció de l'alcaldessa i les mesures necessàries per prevenir conflictes d'interès.
"No estem demanant cap dimissió. Estem demanant exemplaritat, prudència institucional i sentit comú", assenyala el grup municipal, que creu que "no hi ha cap raó" per ajornar la decisió.
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